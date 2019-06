Hongkong: «De unge har mest å tape»

– Det eneste vi har igjen er ytringsfriheten vår. Når denne loven blir vedtatt finnes det ingen beskyttelse for oss igjen, sier Marble Ip til NRK.

Den unge kvinnen og flere titalls andre demonstranter har søkt ly for uværet under et betongtak. Alle holder plakater der det står «slutt å skyte studentene våre» på engelsk og kinesisk.

– Hvorfor tror du det er så mange unge som deltar i demonstrasjonene?

–Jeg tror det er fordi de har mer å tape. De har et langt liv foran seg. Alt vi har bygget opp i fortiden kan bli revet ned av denne loven, forteller hun.

Flere av demonstrantene skjuler ansiktet bak munnbinn. En av dem er Kevin:

– Hvis loven blir vedtatt kommer vi til å lide under den. Vi kan bli sendt til Kina uten grunn, frykter han.

Stille etter stormen

Det er en ubehagelig stillhet i finansmetropolen Hongkong dagen derpå.

Alle offentlige kontorer er stengt etter at politiet brukte gummikuler, tåregass og køller for å drive demonstrantene tilbake. 79 mennesker ble såret i de kraftige sammenstøtene i går.

Styrtregn bidro ytterligere til å holde de store folkemassene borte fra gatene torsdag. Bare sporadiske demonstrasjoner har funnet sted.

Sporadiske demonstrasjoner pågår også i dag, men de har trukket under tak grunnet styrtregnet. Foto: JORGE SILVA / Reuters

Samtidig varsles nye masseprotester førstkommende søndag. Protestene har pågått siden det ble kjent at en ny lov vil gjøre det mulig å utlevere etterlyste personer til det kinesiske rettsvesenet. Hongkong er en del av Kina, men har stor grad av selvstyre og et eget rettsvesen.

Ødelagte paraplyer og murstein i gaten vitner om de kraftige sammenstøtene i Hongkong. Foto: ANTHONY WALLACE / AFP

Derfor demonstrerer de med paraplyer i Hongkong Du trenger javascript for å se video.

EU-reaksjon møter harme

Mange er bekymret for at lovforslaget i praksis vil åpne for å utlevere politiske aktivister.

EU er sist ut med med innsigelser mot lovendringen.

I en uttalelse fra unionen heter det at EU «deler mange av bekymringene til innbyggerne i Hongkong når det regjeringens foreslåtte utleveringsreform», før det anmodes om at innbyggernes rettigheter respekteres.

Lapper fra demonstrantene mot omstridt lovforslag på veggen nær parlamentet. Foto: Tyrone Siu / Reuters

Det har fått Kina til å rase:

– Kina gir uttrykk for sin sterke misnøye og resolutte motstand mot de uansvarlige og feilaktige uttalelsene fra EU, sier Geng Shuang, som er talsmann for det kinesiske utenriksdepartementet.

Hongkongs politiske leder Carrie Lam er innsatt av Kinas president, og den lovgivende forsamlingen som skal behandle den omstridte lovendringen, er dominert av Kina-vennlige medlemmer.

Kritikk fra amnesti

Amnesty International har anklaget politiet i Hongkong for overdreven maktbruk mot fredelige demonstranter.

– Tåregass og gummikuler må aldri brukes for å oppløse fredelige protester da de rammer vilkårlig og kan føre til alvorlig skade og død, sier lederen for Amnestys avdeling i Hongkong, Man-Kei Tam.

Den lovgivende forsamlingen har utsatt avstemningen over lovforslaget til den 20. juni, skriver BBC.