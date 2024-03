Hevder nødhjelp i Gaza selges til blodpris

– Folk nord i Gaza er på randen av hungersnød.

Det meldte Verdens matvareprogram (WFP) i en pressemelding på tirsdag.

Situasjonen er fortsatt kritisk, selv om 25.000 skal ha fått mathjelp i Gaza by den siste tiden.

Nå forteller palestinere til journalister NRK samarbeider med i Gaza, at den lille nødhjelpen som slippes inn blir solgt til blodpris – selv om den egentlig skal være gratis.

Raynal Bitar forteller NRK at hun er frustert over økningen i priser på mat i det krigsherjede området. Foto: Samy Zyara / NRK

– Som å kjøpe heroin

Selv om det har kommet inn mer nødhjelp den siste tiden, melder flere organisasjoner at det på ingen mulig måte er nok til å dekke behovet inne på det krigsherjede området.

Det har ført til høye priser på grunnleggende ting på Gazastripen.

– Det er som å kjøpe heroin. Vi pleide å kjøpe en stor pakke med sukker for 120 shekels (ca 350 kroner), nå koster bare en kilo for 90 shekels (ca 260 kroner), forteller Raynal Bitar til NRKs team inne på Gaza.

– Kan noen fortelle meg hvor alle pengene og nødhjelpen går, spør Sabri Totah som er flyktning i Rafah. Foto: Samy Zyara / NRK

– Hvor blir det av all nødhjelpen?

Flere av de NRK har snakket med er frustrerte over at nødhjelpen som kommer inn havner på svartebørsen, der penger bestemmer hvem som får hjelp.

– Jeg sverger ved Gud, i de fire månedene jeg har vært i Rafah så har jeg bare mottatt to hjelpepakker. Andre drukner i nødhjelp. De drukner i penger, sier den palestinske flyktningen Sabri Totah til NRK og sier videre:

– Kan noen fortelle meg hvor alle pengene og nødhjelpen går?

FN: Tegn til at gjenger plyndrer nødhjelp i Gaza. Det frustrerer mange palestinere. Foto: Mohammed Salem / Reuters

FN: Nødhjelp blir stjålet

Ifølge FN skal rundt 2,2 millioner mennesker lide av alvorlige mangeltilstander som følge av Israels ødeleggelse av matforsyninger og strenge restriksjoner på flyten av mat, medisiner og annen humanitær hjelp.

De har også tidligere meldt at israelske angrep skaper kaos og anarki i Gaza, der tegn tyder på at gjenger plyndrer nødhjelp for å selge den på svartebørs.

Lastebiler blir ofte stanset og tømt straks de har passert grensa, sier en talsmann for FNs nødhjelpskontor (OCHA), Jens Lærke.

– Det er forståelig at desperate mennesker tar det de kan få tak i, sier han.

At gjenger plyndrer nødhjelpsforsendelser for å tjene penger på svartebørs, er et resultat av kaoset som nå rår på Gazastripen der det knapt fins politifolk lenger, sier Lærke.