Hetebølge og branner i London: – Travleste dagen siden krigen

– I går var den travleste dagen for brannvesenet i London siden andre verdenskrig, sier Londons borgermester Sadiq Khan ifølge BBC.

Khans henvisning går tilbake til «the blitz» som betegner de massive tyske luftangrepene mot Storbritannia og spesielt London for mer enn 80 år siden.

Etter uker med bombing nådde angrepet et klimaks i slutten av desember 1940 da 1500 branner raste i London by.

2600 nødanrop til brannvesenet

Borgermester Khan sier brannvesenet i London mottok 2600 nødanrop tirsdag, mens de håndterte flere branner. For å sette tallet perspektiv:

– Normalt får vi 350 nødanrop i døgnet, på en travel hverdag kan vi få opptil 500. I går hadde brannvesenet over 2600 anrop, sier Khan.

16 brannmenn i London Fire Brigade skal ha fått varmerelaterte skader. To av dem ble brakt til sykehus, men har siden blitt utskrevet, ifølge BBC.

Denne brannen herjet helt inntil en motorvei i Øst-London.

Tirsdag ble det målt over 40 grader flere steder i London. Ved Heathrow flyplass, utenfor London var temperaturen 40,2 grader. Dette er første gang det er registrert en temperatur over 40 grader i Storbritannia.

Rekorden ble satt i byen Coningsby i Lincolnshire, med 40,3 grader.

DRAMATISK: Røyk står opp fra en høyblokk øst i London onsdag. Foto: TWITTER/@LORDMIKEEDWARDS / Reuters

Onsdag var temperaturene lavere i England, rundt 25 grader. Det er også ventet lavere sommertemperaturer de neste dagene.

«Absolutt helvete»

I Wennington, øst i London, jobbet rundt 100 brannmenn med en brann som ødela flere hjem. En brannmann i London Fire Brigade som var på stedet skal ha beskrevet det som et «absolutt helvete», da blant annet flere rekkehus, fire andre hjem og fem biler ble ødelagt av brannen.

Ordføreren har rådet londonere til ikke å grille i parker eller private hager, for å begrense faren for flere branner.

Varmen og de tørre forholdene skapte «det perfekte scenarioet» for at branner kunne spre seg raskt over gressletter og skog, ifølge borgermesteren. Hastigheten brannene spredte seg med skal ha vært en spesiell utfordring for brannmannskapene.

SVIDD: Sort landskap ligger igjen etter en brann i landsbyen Wennington, øst i London, onsdag 20. juli 2022. Foto: Aaron Chown / AP

Før tirsdag var omme meldte Sky News at allerede 41 eiendommer er ødelagte, og brannvesenet i hovedstaden opplyser onsdag at de håndterte 15 store branner og et stort antall skogbranner og gressbranner.

Også andre steder i England er en rekke hjem, skog og bygninger ødelagt av brann.

De siste ukene har skogbranner rammet store deler av Europa og spesielt Spania. Det varme, tørre været, som denne uken traff England for fullt, har vært gunstig for brannforløpet.