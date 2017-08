Harvey-opprydding en test for Trump og republikanerne

Trump lover at «alle midler under hans kommando» vil stå til disposisjon for oppryddingen. Begge partiene i Kongressen går inn for å hjelpe Harveys ofre. Men det er ventet politisk strid rundt vedtaket, og selv i presidentens parti hentes gamle lik ut av skapet.

Cruz møter seg selv i døra

Senator Ted Cruz er skeptisk til en sterk stat og store budsjetter. Men han representerer flomrammede Texas og vil trolig støtte milliardbevilgninger til oppbygging denne gangen. Her utenfor Kongressen 3. august i år. Foto: MARK WILSON / AFP

Da orkanen Sandy herjet New Jersey og New York i 2012, stemte Texas-senatoren Ted Cruz nei til Obama-administrasjonens hjelpepakke på vel 60 milliarder dollar. Han mente lokale politikere utnyttet katastrofen til å få fikset en del andre ting samtidig, og er generelt motstander av høyt offentlig forbruk.

– Det er politisk snikskyting å kritisere meg for den stemmegivingen nå, uttalte Cruz til fjernsynskanalen MSNBC i går.

En av hans republikanske kolleger i Senatet, Peter T. King fra New York, sa i helgen at han vil stemme for hjelp til Texas selv om Cruz stemte mot hjelp til hans delstat for fem år siden.

Harvey-hjelp som brekkstang

For Trump-administrasjonen kommer Harvey i tillegg til andre problemer med å få til et budsjettvedtak i Kongressen innen 1. oktober, da det nye budsjettåret starter.

Trump har truet med å ikke signere det Kongressen vedtar med mindre det inneholder penger til bygging av muren mot Mexico. Men nå må han også ta hensyn til at han har lovet penger til gjenoppbygging av Texas og Lousiana etter Harveys herjinger.

Mye infrastruktur må gjenoppbygges. Her fra flyplassen i Rockfort, Texas, 28. august. Foto: Eric Gay / AP

For Trump og den republikanske ledelsen i Kongressen er det dessuten en utfordring å få de mest konservative republikanerne med på et vedtak om å heve gjeldstaket for å drifte staten fram til et endelig budsjettvedtak seinere i høst.

Nettstedet Politico mener det vil være fornuftig av speaker Paul Ryan å forsøke å knytte budsjettvedtak og vedtaket om hjelpepakke til Harvey-rammede områder sammen. Dermed blir det vanskelig å stemme mot gjeldstak og midlertidig budsjett.

Men en sammenbinding innebærer også en risiko for at det vil ta tid å få vedtatt Harvey-pakken.

Kan muren mot Mexico vente?

President Trump har signalisert at Texas og Louisiana vil få de pengene de trenger til gjenoppbygging. Budsjettkontoret bør ha et forslag til hvor mye på bordet i god tid før 30. september. Foto: CARLOS BARRIA / Reuters

Et annet spørsmål er om president Trump er villig til å la muren mot Mexico vente. Han har tidligere sagt at han er villig til å «stenge staten» hvis Kongressen sier nei til å inkludere penger til muren i budsjettet.

Demokratene har varslet at det ikke kommer på tale, og de kan ta i bruk filibuster-taktikk med enedeløse debatter i Senatet for å hindre at et budsjettet blir vedtatt.

Friske penger

Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, vil bevilge friske penger til gjenoppbyggingen etter Harvey, i følge The Washington Post. Det betyr at hun ikke ønsker å diskutere kutt i andre offentlige utgifter, i motsetning til det som er ryggmargsrefleksen hos mange republikanere.

Mye avhenger nå av hvilket forslag som kommer fra budsjettkontoret i Det hvite hus.

