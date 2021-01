Har vaksinert 1,8 millioner israelere mens palestinere må vente

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Israel vaksinerer sine innbyggere i rekordfart.

Søndag tvitret landets helseminister Yuli Edelstein at landet ville bli det første i verden som fikk gjennomført koronavaksineringen. Sammen med statsminister Benjamin Netanyahu var Edelstein den første som mottok vaksinen 19. desember 2020.

Frem til nå er 1,8 millioner innbyggere vaksinert og innen utgangen av mars lover den israelske regjeringen at alle over 16 år skal ha fått vaksinen.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu som kjemper for gjenvalg, tror at Israel kan komme seg ut av pandemien allerede i februar. Landet går for tiden gjennom sin tredje nasjonale nedstengning.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu fikk i helgen sin andre dose koronavaksine. Så langt er 1,8 millioner israelere vaksinert. Foto: Miriam Elster / AP

Ikke for palestinere

Det helseministeren ikke tvitrer noe om, er at vaksineringen ikke gjelder de rundt fem millioner palestinere som lever under israelsk okkupasjon på Vestbredden og Gazastripen.

Ifølge Amnesty dekker vaksineringen bare personer som israelske myndigheter definere som israelske borgere, inkludert israelske bosettere på Vestbreddeen og palestinske innbyggere i Jerusalem.

Det har fått statsminister Erna Solberg til å reagere. Hun minner om at den norske regjeringen er en forkjemper for rettferdig vaksinefordeling globalt.

– Jeg syns Israel burde hatt kontakt med den palestinske selvstyremyndigheten og blitt enige om en fordeling som også ga palestinere vaksine, sa Solberg til NTB på søndag.

Må vente to måneder

Tirsdag ble det klart at Palestine har fått undertegnet en kontrakt med fire vaksineleverandører, men de vil først motta vaksinen om to måneder. Det er neste tre måneder etter at Israel startet sin vaksinering.

Ifølge palestinernes statsminister Mohammad Shtayyeh er det helsearbeidere, eldre og kronisk syke som skal få vaksinen først.

Palestinske myndigheter har hittil registrert nærmere 150 000 koronasmittede og 1630 døde.

Israelske myndigheter sikret seg forsyninger av Pfizer-BioNTech vaksinen etter forhandlinger tidlig i pandemien. Myndighetene får hjelp av forsvaret for å administrere og distribuere vaksinen.

Tallet på koronasmittede stiger på den tett befolkede Gazastripen. Vaksinering er minst to md. unna. Foto: MOHAMMED ABED / AFP

Kaster vaksiner

Ifølge TV kanalen Al Jazeera skal det ha blitt kastet hundrevis av vaksinedoser på israelske klinikker. Vaksinene nærmet seg utløpsdato og ble kastet samtidig som palestinere mangler vaksiner.

Palestinske myndigheter har fra i dag har en avtale med både Pfizer-Biontech, AstraZeneca, Johnson & Johnson og produsenten av russiske Sputnik V for å få nok vaksiner.