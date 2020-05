Har gitt klarsignal for å fylle på drivstoff - går mot oppskyting

Like før klokken 19.00 norsk tid tok de to astronautene Hurley og Behnken på seg draktene sine igjen og gikk om bord på romskipet for å gi den historiske ferden et nytt forsøk.

Like før klokken 21.00 ble det gitt klarsignal til å fylle på drivstoff på raketten. Dermed ser det ut som om oppskyttingen, som er planlagt klokken 21.22 norsk tid, kan bli en realitet.

Onsdagens oppskyting måtte avlyses i siste liten.

Kun 17 minutter før astronautene Bob Behnken og Doug Hurley skulle forlate Cape Canaveral i Florida, ble det gitt beskjed om at været var for dårlig.

Dermed ble bæreraketten Falcon 9 med romkapselen Crew Dragon stående på bakken.

Ifølge BBC var det ventet at værforholdene kunne bli varierende denne gangen også.

CNN skriver at værforholdene kan bli omtrent som på onsdag og at det er en 50 prosents sjanse for at det blir en oppskyting lørdag.

Men lørdag ettermiddag lokal tid bedret værforholdene seg betraktelig, og det ser lysere ut for den historiske ferden.

NRK følger oppskytingen fra kl. 17. Klokken 21.10 kommer det også en egen sending på NRK2 med romfartsjournalist Hallvard Sandberg i studio for å følge oppskytingen.

Elon Musk (i dress) sammen med NASA-sjef Jim Bridenstine (t.v.) og astronautene Douglas Hurley og Robert Behnken (t.h.). Foto: Philip Pacheco / AFP

Regn eller torden

Den største bekymringen skal være at det kan bli regn eller tordenvær i nærheten av oppskytningsstedet ved NASAs Kennedy Space Center.

Foreløpig ser imidlertid været bra ut på TV-bildene fra Florida.

Kravene til værforhold under oppskyting er likevel større når mennesker skal være med på ferden, sammenlignet med ubemannede oppskytinger.

– Vi setter i gang oppskytingen når vi er klare, kommenterer Nasa-direktør Jim Bridenstine.

Det er Nasa som styrer oppskytningen, men SpaceX som bestemmer og gir det endelige klarsignalet til å starte oppskytingen.

Oppskytingen skal etter planen skje 21.22, norsk tid. Det er imidlertid allerede lagt planer for et nytt forsøk søndag klokken 21, om forsøket må utsettes nok en gang.

Første på ni år

Om alt går som planlagt, kan de to astronautene bli historiske. Dette blir den første bemannede oppskytingen fra USA på ni år.

Tesla-gründerens SpaceX er også det første kommersielle selskapet som skal sende mennesker til den internasjonale romstasjonen ISS.

Selskapet har siden 2012 sendt opp laste-romkapsler til den internasjonale romstasjonen, og i 2018 sendte også Tesla-milliardæren en rød Tesla opp i verdensrommet sammen med en Falcon Heavy.

– Det er åpenbart et stort steg å gå fra last til å sende opp to personer som er fedre og har familie, sier visepresident Hans Koenigsmann i SpaceX, ifølge NTB.

Om Donald Trump kommer, er ikke avklart, men han var til stede på Cape Canaveral-basen da det hele måtte utsettes onsdag.