Ikke siden 2011 har amerikanerne sendt opp astronauter fra egen grunn, og de har aldri før gjort det med et privat selskap.

I kveld klokken 22.33 norsk tid kan de to amerikanske astronautene Robert Behnken og Doglas Hurley skrive seg inn i historiebøkene.

PÅ TOPPEN AV EN BOMBE: Slik vil det se ut dersom ferden blir noe av onsdag kveld. Dette er farlig. Det er en ikke ubetydelig sannsynlighet for at oppskytningen ender med katastrofe og tap av menneskeliv. Foto: Handout / AFP

Så fremt at alt går etter planen og været er godt nok, skal Elon Musks SpaceX Falcon 9-rakett med romkapselen Crew Dragon skytes opp med de to erfarne astronautene fra Kennedy Space Center i Florida.

Målet er å nå den internasjonale romstasjonen ISS.

Marianne Vinje Tantillo, fagsjef for bemannet romfart og utforskning ved Norsk Romsenter, forteller til NRK at dette er en del av Tesla-gründerens langsiktige visjon om selv å kunne reise til planeten Mars engang på lang, lang sikt.

Det er ventet at president Donald Trump og visepresident Mike Pence skal være tilskuere til oppskytingen.

DE I BLÅTT SKAL OPP: Besetningen sammen med Elon Musk og Nasa-sjefen Jim Bridenstine under en presentasjon i oktober i fjor. Foto: Philip Pacheco / AFP

Ustabilt vær

Ustabilt vær har truet med å utsette oppskytingen, men ifølge de siste værvarslene for Cape Canaveral har været lettet og prognosene for at den historiske oppskytingen kan gjennomføres er bedre.

Klokken 16 norsk tid tydet varslene på at det var femti prosent sannsynlighet for at været kom til å stoppe dagens utskytning.

I tillegg til været, er det en rekke andre forhold som kan sette en stopper for forestillingen.

SpaceX og Nasa lovet tirsdag at sikkerheten til de to astronautene er første prioritet.

Dersom Behnken og Hurley trenger å nødlande, trenger de relativt rolig vær og vind langs kysten av USA og Canada og over Atlanterhavet helt til kysten av Irland.

FAMILIEN FORSTÅR: Det er risiko forbundet med å sende far ut i rommet. Det er noe ektefellen til Doug Hurley er fullstendig klar over. Karen Nyberg er selv en erfaren astronaut. Foto: Smiley N. Pool / AP

Historisk oppskyting

Sist gang NASA sendte opp astronauter med sine egne romskip var i 2011, med romfergen Atlantis. Da var Hurley pilot. Han plasserte et flagg i romstasjonen, som han lovte at amerikanske astronauter skutt opp fra USA en dag skulle hente tilbake til jorden.

Nå ligger alt an til at der er han selv som kan gjøre det.

DEN SISTE TUREN: Besetningen på STS-135 samlet før oppskytning i juli 2011. Det var siste gang romfergen var i bruk. Doug Hurley var pilot, og står som nummer tre fra venstre på bildet. Foto: Terry Renna / AP

Siden den siste romfergen ble parkert, har Nasa brukt russiske Sojus-fartøy til å frakte folk og ting til og fra den internasjonale romstasjonen.

Dette er ifølge Tantillo ved Norsk Romsenter svært kostbart og et stort nederlag for USA, som anser seg selv som ledende i bemannet utforskning av verdensrommet. Det koster amerikanerne i overkant av 70 millioner dollar for hver plass i en russisk Sojus.

– Nå tar de om ikke ledelsen, men muligheten tilbake til USA, sier Tantillo til NRK.

Det betyr også at Russland mister en svært viktig inntektskilde.