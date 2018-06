– Vi møtes her en gang i uka, sier Aleksej Smirnov til NRK, mens han knyter lissene på et par gullfargede fotballsko på en bane i en bakgård i Moskva sentrum.

Gjengen i førti-femtiåra er som fotballgale kamerater verden over.

– Vi har møtt hverandre her i 20 år, og er ganske forskjellige typer med ulike yrker og ulike politiske ståsteder. Men her på banen har vi aldri hatt konflikter. Fotballen forener!

Det sier Konstantin Sablin, som har prioritert å sparke litt ball med gjengen før han må haste videre til flyplassen for en jobbreise til Tblisi.

BAKGÅRDSFOTBALL I MOSKVA: De siste 20 årene har kameratgjengen i Moskva møttes for å spille fotball en gang i uka. Foto: Guri Norstrøm / NRK

– Blir ikke deppa av tap

Fotball-VM på hjemmebane er selvfølgelig ekstra stas for fritidssparkerne, men få har tro på at hjemmelaget vil gjøre det særlig bra.

– Vi er gale etter bra fotball. Hvis Russland vinner blir vi selvfølgelig glade, men hvis de ikke vinner vil vi heller ikke bli alvorlig deppa, sier Sergej Krykov.

OPPLADNING: Lader opp til fotball-VM på hjemmebane. Foto: Guri Norstrøm / NRK

Fotballfest

Over store deler av Moskva lades det opp til fotballfest.

I Gorkijparken har folk stått i lange køer for å få se VM-trofeet som er utstilt der, og som 32 land skal kjempe om den neste måneden.

I suvenirbutikkene går også salget unna. Der har Andrej Litvinov sikret seg et par gaver til nevøene sine, og han er stolt over at VM arrangeres i Russland.

– Folk over hele verden vil se hvor bra landet vårt er, at vi alle er vennlige og glade mennesker, sier han.

– Hvorfor er det viktig å vise dette?

– Fordi det virker som om folk i Vesten og i andre land ikke har riktig inntrykk. Bare de som kommer hit kan forstå landet, svarer Litvinov.

BEDRE INNTRYKK: Andrej Litvinov har kjøpt fotballsuvenirer til nevøene sine, og håper fotball-VM i Russland vil gi omverdenen et bedre inntrykk av landet. Foto: Guri Norstrøm / NRK

Kritikk

Russland har fått kritikk i opptakten til VM, både for korrupsjon og brudd på menneskerettigheter.

Blant annet i forbindelse med byggingen av stadion i ST Petersburg, hvor det skal ha blitt brukt nordkoreanske slavearbeidere, ifølge fotballtidsskriftet Josimar.

Den russiske gravejournalisten Artem Filatov er kritisk til hvordan VM har blitt organisert.



– For det første handler det om korrupsjon, særlig ved stadion i Sankt Petersburg som kostet 1,3 milliarder dollar. Det er mye penger gjennom de ti årene det tok å bygge den. I tillegg handler det om brudd på menneskerettighetene. Det ble innført registreringsplikt for alle i byene der VM arrangeres, sier Filatov.

Reagerte på håndbok for journalister

Russiske myndigheter på sin side avviser kritikken på det sterkeste. Da den norske Helsingforskomiteen ga ut en håndbok for norske sportsjournalister som skulle dekke fotball-VM, med fokus på menneskerettighetsbrudd, ble det et tema under russisk UDs ukentlige pressebrifing.

– I teorien er dette et positivt initiativ for å hjelpe sportsjournalister til å forberede seg til et fotballmesterskap som holdes bare hvert fjerde år, men i realiteten er det et absolutt anti-russisk dokument, sa pressetalsperson Maria Zakharova.

KRITISK: Gravejournalist Artem Filatov er kritisk til måten fotball-VM har blitt organisert på. Foto: Guri Norstrøm / NRK

Vanlige russere hører derimot sjelden om kritikken. Filatov mener det har en enkel forklaring.

– Vi har statlige TV-kanaler som har sin egen virkelighet og bare viser det folk «trenger å se». Så de som ser på TV får ikke med seg viktige saker som korrupsjonen rundt VM, sier Filatov.

– En sykdom i samfunnet vårt

Kameratene på fotballbanen har heller ikke hørt om dette.

– Jeg kan ikke huske å ha hørt noe kritikk rundt fotball-VM. Korrupsjon i Russland har det alltid vært, og slik vil det kanskje alltid være. Det har vært en sykdom i samfunnet vårt lenge. Den blir vi ikke kvitt med det første, men vi prøver jo å bekjempe korrupsjonen, sier Sergej Krykov.

Helst vil de ha et annet fokus under mesterskapet.

– Vi er et veldig vennlig land og vi er glade for at det kommer folk hit fra hele verden, Aleksej Smirnov.