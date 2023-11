Nyhetsbyråene AFP og Reuters melder lørdag at Hamas utsetter løslatelsen av en ny pulje israelske gisler. Hamas sier at de ikke ønsker å løslate flere før Israel slipper inn nødhjelp til den nordlige delen av Gaza.

Ifølge den israelske avisen Haaretz er Israel og Hamas nå i samtaler om å løse saken.

AFP meldte tidligere at 14 gisler ifølge Hamas var i ferd med å løslates og gis over til Røde Kors. De skriver senere at offisielle kilder i Israel avviser at de har tatt imot flere gisler.

Fredag ble 13 israelske, én filippinsk og 10 thailandske gisler løslatt.

løslatelsene av gisler skjer i sammenheng med den pågående våpenhvilen mellom Israel og Hamas, som etter planen varer til mandag.

Totalt skal 40 gisler løslates, samtidig som Israel skal løslate 150 fengslede palestinere fra israelske fengsler.