Hamas: Minst 32 drept i angrep mot skole i Gaza

Det er det palestinske nyhetsbyrået Wafa som melder om angrepet.

Skolen som ble angrepet ligger i flyktningleiren Nuseirat og drives av FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger i Midtøsten (UNRWA).

Nuseirat-leiren ligger sentralt på Gazastripen.

Ifølge Wafa ble minst 27 mennesker drept og flere titalls såret i angrepet. De skriver at fordrevne holdt til i skolebygningen.

Lokale journalister sier til BBC at et bombefly avfyrte to missiler mot klasserom i de øverste etasjene på skolen.

Ambulanser og redningsarbeidere har kjørt i skytteltrafikk for å bringe skadde og døde til nærmeste sykehus.

Hamas beskriver angrepet som en «forferdelig massakre» og sier at mange kvinner og barn var blant de drepte.

– Nå er det nok krig! Vi har blitt fordrevet titalls ganger. De drepte barna våre, mens de sov, roper en skadet kvinne på en video på sosiale medier, ifølge BBC.

Israel bekrefter angrep

Det israelske militæret bekrefter å ha bombet skolen for å ramme det de omtaler som en Hamas-leir kommandopost. De sier videre at de før angrepet tok flere steg for å redusere faren for sivile tap.

Israelske jagerfly «gjennomførte et presist angrep mot en Hamas-leir gjemt inne i en UNRWA-skole i Nuseirat-område», skriver militæret i en uttalelse.

Videre heter det at flere terrorister som Israel mener deltok i angrepet 7. oktober skal ha blitt «eliminert».

Angrepet kommer etter at Israel i går startet en ny militær operasjon mot Hamas-krigere sentralt på Gazastripen, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Ifølge de Hamas-styrte helsemyndighetene skal felere titalls palestinere ha blitt drept i angrepene.

Operasjonen kommer samtidig med at det pågår forhandlinger om å prøve å få til en våpenhvile mellom partene.

– Avviser Hamas-leir

Hamas-mediekontorets leder Ismail al-Thawabta avviser at en Hamas-leir var gjemt på skolen.

– Okkupasjonsmakten bruker løgner og falske, fabrikkerte historier til å rettferdiggjøre denne brutale forbrytelsen mot flere titalls fordrevne mennesker, sier Thawabta til Reuters.

Nyhetsbyrået AP har publisert bilder av døde kropper liggende utenfor sykehuset al-Aqsa i Deir al-Balah.

Hjelpeorganisasjonen Care sier i en kommentar til angrepet at «ingen steder er trygge for folk i Gaza».

– Det å angripe skoler og det å angripe sivile er et brudd på folkeretten. Og det er brutalt, spesielt med tanke på at dette er mennesker som allerede har flyktet fra bombene andre steder på Gaza. Det skriver generalsekretær i CARE Norge, Kaj-Martin Georgsen i en SMS til NRK.

Hanan Ashrawi som har vært sentral i palestinsk politikk i over 30 år i PLO, fordømmer angrepet på X. Hun var også med i starten av Oslo-prosessen på 1990-tallet som er det nærmeste man har kommet en fredelig løsning mellom Israel og palestinerne.

– Graden av umenneskelighet, umoral og ondsinnet dødsdrift som den israelske okkupasjonen viser, kan ikke beskrives med ord eller bilder. Konsekvensene vil merkes lenge, spesielt internt i Israel, skriver Ashrawi.

I mai ble var reaksjone sterke internasjonalt etter at 45 personer ble drept etter at Israel angrep en teltleir i Rafah.