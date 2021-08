Redningsmannskaper la mandag ut i hundrevis av båter for å lete etter folk som er isolert etter det kraftige uværet.

Orkanen Ida, som slo innover delstaten Louisiana søndag, er den femte kraftigste orkanen som noen gang har rammet Fastlands-USA.

Uværet er nedgradert til en tropisk storm, men faren er ikke over.

Det er meldt om store vannmengder og skader på hus og infrastruktur lenger sør i delstaten, der orkanen først traff land.

Noen lave øyer ble helt oversvømmet, og mange mennesker er isolert.

Myndighetene har ikke hørt fra cirka 40 mennesker på øya Grand Isle etter at orkanen traff land, søndag ettermiddag.

Huset til Theophilus Charles (70) fikk store skader da orkanen Ida nådde hjembyen hans Houma i delstaten Louisiana. Dartanian Stovall sier han var i gang med oppussing da pipa kollapsa i den sterke vinden og dro med seg resten av huset i New Orleans. Heldigvis klarte han å krabbe ut. Store redningsmannskaper er satt inn etter det voldsomme uværet. Her blir en mann evakuert i land i Laplace i delstaten Louisiana. Mobilnettet er nede flere etter orkanen. I byen Laplace leter folk etter dekning og har funnet det i jernbanesporet. Lokale myndigheter folk om å holde seg hjemme mens veger og bruer ryddes for trær og strømledninger, ifølge CNN. De materiell skadene er enorme etter orkanen Ida. Big Chief Darryl Montana trøsterc Dianne Honroe foran en ødelagt bygning i New Orleans.

Guvernør: Fare for at flere har omkommet

Til nå er det meldt om at én person har mista livet etter at et tre falt over huset hans i en forstad til byen Baton Rouge.

Guvernør i Louisiana, John Bel Edwards, sier mandag det er fare for at tallet på døde vil stige betraktelig.

Mange mennesker som sitter isolert på hustak eller på loft i Louisiana og Mississippi har varslet via sosiale medier hvor de er.

Orkanen «Ida» har nå bitt nedgradert til en tropisk storm. Her flyr eksperter inn i «stormens øye» mens Ida fortsatt var definert som orkan. Du trenger javascript for å se video. Orkanen «Ida» har nå bitt nedgradert til en tropisk storm. Her flyr eksperter inn i «stormens øye» mens Ida fortsatt var definert som orkan.

Stort redningsapparat

President Joe Biden sier over 5000 medlemmer av Nasjonalgarden er satt inn i redningsarbeidet. Han ber også folk i områdene som er rammet om å holde seg i ro hvis det er trygt.

195 kjøretøyer, 73 redningsbåter og 34 helikoptre er satt inn i letingen.

I fylket Jefferson Parish korrigerer politiet en rekke båter som er på veg for å redde rundt 400 innbyggere i den lille fiskerlandsbyen Lafitte. Det forteller lensmann Joe Lopinto til nyhetsbyrået Reuters.

Strømnettet er knust

Natt til mandag mista rundt 1 million kunder strømmen i Louisiana og Mississippi. I storbyen New Orleans er strømnettet knust. Myndighetene sier det kan ta mange uker før folk får strømmen er tilbake.

Stormflo og sterk vind har også ført til at elva Mississippi har endret retning. Elva renner nå ikke ut i Mexicogolfen, men baklengs. Ifølge U.S. Geological Survey er det som skjer ekstremt unormalt, skriver CNN.

16 år etter Katrina

Orkanen Ida traff land på dagen 16 år etter at uværet Katrina rammet delstatene Louisiana og Mississippi.

Katrina fikk skylden for 1.800 dødsfall. Det ble en katastrofal flom da dikene rundt New Orleans brast. Dikene har siden blitt kraftig forsterket. Ifølge de lokale myndighetene ser det ut til at dikene holdt denne gangen.