Gutten som ble et symbol på et folk i krig

Etter at bildet som NRKs fotograf tok av gutten spredte seg svært raskt i sosiale medier, ble et kort møte mellom 13-åringen og en ukrainsk soldat fanget opp av et fransk TV-team.

– Du er gutten på bildet, sier soldaten.

– Ja, svarer gutten, og smiler stolt.

Det er tydeligvis litt stas å være kjendis.

De franske journalistene fant igjen gutten etter at stadig flere, både i Ukraina og i andre land, delte bildet av ham i voldsomt tempo på nett.

Glib forteller hvordan livet under okkupasjonen har vært.

– Russerne truet med å drepe foreldre som ikke sendte barna sine til russiske skoler. De sa at hvis vi ikke adlød, ville de sende oss til andre familier på Krim. Men vi adlød ikke, sier Glib til France Télévisions.

Han forteller at han var glad for at moren, etter så mange måneder med krig, hadde latt ham gå ut av huset igjen.

Men Glib kan fortsatt ikke gå på skole.

Fremtiden er høyst usikker, så lenge krigen pågår.

Journalistene spør 13-åringen hva han selv synes om bildet.

– Jeg ser slem og skitten ut på bildet. Jeg liker det ikke så godt, sier han til den franske tv-kanalen.

Bildet av ukrainske Glib (13) har blitt delt av svært mange på sosiale medier. Foto: Andras D.Hajdu / NRK

Tatt av prisbelønt fotojournalist

Bildet av den ukrainske gutten ble tatt bare dager etter den vellykkede frigjøringen av Kherson by fra russisk okkupasjon.

Det var den prisbelønte ungarske journalisten András D. Hajdú som tok bildet.

Sammen med NRKs korrespondent Roger Sevrin Bruland var Hajdú på jobb for å dokumentere og rapportere fra krigen i Ukraina.

Hajdú, Bruland og mange andre journalister hadde blitt kjørt i en buss i flere timer langs en sønderbombet vei for å komme frem til den frigjorte byen Kherson.

Det var bare få dager etter at Russland hadde trukket tilbake opptil 30.000 russiske soldater fra byen og andre områder langs den vestlige bredden av elven Dnipro.

Nå skulle pressen få slippe til.

På torget i Kherson så NRKs team hundrevis av ukrainere samlet.

Stemningen var avventende.

Også det ukrainske forsvarsdepartementet har retvitret bildet på Twitter. Foto: Skjermdump / Twitter

Blikket som sa alt

Fotograf András D. Hajdú tok umiddelbart opp det store kameraet sitt og begynte å ta bilder.

Ingen skulle være i tvil om at han var på jobb.

– Jeg gikk rett mot folkemengden, som jeg regnet med ville feire, sier Hajdú.

Da var innbyggerne i Kherson nettopp ferdig med åtte måneder med russisk okkupasjon.

Hajdú fortsetter:

– Men de sto stille, fortsatt i sjokk etter russisk okkupasjon. Jeg begynte å ta bilder, og fanget blikket til gutten i første rekke.

Mens journalistene var i Kherson, dukket også Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj uventet opp i byen.

Folkemengden sto stille og så på alle soldatene som omringet presidenten.

– Da Zelenskyj kom, visste vi at vi hadde dårlig tid på grunn av sikkerheten som må ivaretas ved et slikt besøk, forteller NRKs korrespondent Roger Sevrin Bruland.

President Volodymyr Zelenskyj var på et raskt besøk i Kherson, bare dager etter at russiske styrker trakk seg ut. Foto: András D. Hajdú

For den ungarske fotografen András D. Hajdú gjelder det å finne et ansikt i mengden som kan gi følelsen av hvordan folk har det.

– Denne gutten, som egentlig er et uskyldig barn, stirret inn i kameraet med et blikk som en gammel mann. Blikket var så sterkt og sa så mye. Etter to måneder med krigsjobbing hadde jeg bare lyst til å dra derfra, forteller Hajdú.

Den prisbelønte fotojournalisten har jobbet over hele verden de siste 15 årene blant annet med National Geographic, The Telegraph, Politico, Forbes, Bloomberg, FN og Tages Anzeiger. Og nå med NRK.

Nå har bildet av gutten spredt seg svært raskt. Bildet vises og snakkes om både internasjonalt og i Ukraina.

– Man kjenner det i magen

Pressefotografenes Klubb er en norsk interesseorganisasjon for over 200 pressefotografer.

Leder Marte Christensen sier det som er spesielt med bildet, er at fotografen har fanget blikket til et barn som har opplevd krig.

– Bildet kommuniserer umiddelbart. Man kjenner det i magen. Når man ser på bildet, føler man at man ser et ungt menneske som har fått for mye grusom erfaring, sier Christensen til NRK.

Hun tror at det at bildet kan leses og føles så raskt, gjør at mange deler det.

– Det er vanvittig viktig at journalister og fotografer er til stede i krigsområder. Man kan ikke slutte med det. Dette bildet viser at man når gjennom. Folk reagerer. Kanskje det kan forandre noe, sier Christensen.

Fotograf András D. Hajdú har fått over tusen kommentarer og flere tusen nye følgere på sosiale medier etter at bildet ble publisert.

– Ukrainere sier til meg at bildet viser hva de føler om krigen, hva de mener om russerne og hva de går gjennom, forteller Hajdú til NRK.

Han sier det er godt å se at gutten er stolt av å bli gjenkjent.

– Så håper jeg bildet kan føre til endringer. Eller i det minste at det kan få folk til å forstå hva ukrainerne går gjennom, sier den ungarske fotojournalisten.