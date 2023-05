Gangbro kollapset i Finland – Mange barn er skadd

Sjefen for brannvesenet i Esbo sier til avisen Ilta-Sanoma at det var en gruppe på rundt 40 skoleelever på brua da den kollapset.

Ifølge finske myndigheter er det 27 personer som er skadet, 24 av dem er fraktet til sykehus.

BYGGEPLASS: Gulvet falt ut av den grønne gangbroen øverst i bildet. Foto: YLE

Ifølge avisen Helsingin Sanomat er ingen livstruende skadet i ulykke.

Ulykken skjedde rundt 0930 torsdag morgen, lokal tid.

Gangbroen sto i nærheten av en byggeplass og var satt opp midlertidig, skriver Yle.

MIDLERTIDIG BRO: Fallet fra gangbroen var på rundt fem meter. Foto: Jussi Nukari / Lehtikuva / NTB

Ifølge et øyenvitne er minst 13 personer fraktet bort i ambulanser. Et øyenvitne forteller at hen kunne høre støy etterfulgt av et høyt skrik.

Barna som er skadet var fra Kalasatama skole i hovedstaden Helsingfors, og skulle besøke et kunstmuseum i Espo.

Det er opprettet et kriseteam på skolen i forbindelse med dagens ulykke.