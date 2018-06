Full fordømmelse av Trump-tollen

USA kunngjorde i går at verken Mexico, Canada og EU-land slipper unna tolløkningen på stål og aluminium.

De økte tollsatsene, 25 prosent på import av stål og 10 prosent på aluminium, trådte egentlig i kraft i slutten av mars, men EU, Canada og Mexico ble innvilget midlertidig unntak frem til 1. juni.

Fakta om USAs ekstratoll på stål og aluminium Ekspandér faktaboks 1. mars kunngjorde USAs president Donald Trump at han ville innføre 25 prosent toll på import av stål og 10 prosent toll på aluminium for å beskytte amerikansk industri.

Tollsatsene trådte i kraft 23. mars, men det ble gitt midlertidige unntak til en rekke land. Disse landene var Argentina, Australia, Brasil, Canada, EUs 28 medlemsland, Mexico, Sør-Korea.

Fristen for å komme fram til en løsning ble satt til 1. mai. Det hvite hus har utsatt fristen til 1. juni. EU, Mexico og Canada fikk forlenget den midlertidige unntaksordningen.

Torsdag 31. mai kunngjorde USA at tollsatsene trer i kraft også for EU, Mexico og Canada fra 1. juni.

EU truer USA med mottiltak dersom de innfører tollen. Både Russland og Kina har klagd USA inn for Verdens handelsorganisasjon (WTO).

Aluminium og stål er viktige eksportvarer for Norge, som ikke er unntatt tollen, men kun om lag 0,2 prosent av eksporten på nesten 50 milliarder kroner går til USA. (NTB)

President Donald Trump, som har lovet amerikanske stål- og metallarbeidere å gjenskape de gamle industriarbeidsplassene, hevder at ekstratollen er viktig for USAs nasjonale sikkerhet og at for stor stålimport fra handelspartnere utgjør en trussel.

En fornærmelse mot allierte

Den kanadiske statsministeren Justin Trudeau sier argumentet er en fornærmelse.

– At Canada vurderes å være en nasjonal sikkerhetstrussel mot USA er ufattelig, uttalte Trudeau.

Svaret fra Trump kom nesten umiddelbart. Han gjentok at USA «altfor lenge er blitt utnyttet av andre, men at tiden for dette er forbi».

Den franske presidenten Emmanuel Macron, som er den europeiske lederen med best forhold til Trump, mener tolløkningen er ulovlig etter internasjonale handelsregler.

Foto: Christope Petit Tesson / AFP

Han gjentok advarselen fra EU-leder Jean Claude Juncker om at EU vil svare med å tillegge amerikanske produkter og bringe tollkonflikten inn for Verdens handelsorganisasjon.

Macron advarer mot kursen Trump-administrasjonen har staket ut og sier det er ren økonomisk nasjonalisme.

– Og nasjonalisme er krig. Det er nøyaktig hva som hendte på 1930-tallet, mener Macron.

Den britiske handelsministeren Liam Fox kaller økningen «åpenbart absurd».

– Det vil være sterkt beklagelig hvis vi ender opp med «øye-for-øye, tann-for-tann-krig» med vår nærmeste allierte, sier Fox ifølge BCC.

Den meksikanske utenriksministeren Luis Videgaray slutter seg til kritikerkoret og sier med et tydelig stikk til Trump at Mexicos holdning til handel, sikkerhet, immigrasjon eller samarbeid ikke endrer seg selv om andre farer med trusler og straffetiltak.

– Vi vil fortsette å forsvare våre interesser, slik vi har gjort inntil nå, sier Videgaray.

Den republikanske senatoren Ben Sasse er svært kritisk til president Trumps nye tollpolitikk, og mener den kun skader USA og landets forhold til sine allierte. Foto: Pablo Martinez Monsivais / AP

Uro i USA

Men ekstratollen som nå rammer selv nære allierte, skaper uro innad i USA.

Republikanske politikere har tidligere advart Trump mot å iverksette tolløkningen, men har i likhet med de internasjonale lederne talt for døve ører.

Den republikanske senatoren Ben Sasse, som representerer Nebraska, er oppgitt.

– Dette er idiotisk. Man behandler ikke sine allierte på samme måte som sine motstandere, mener han.

Sasse er på linje med den franske presidenten og understreker at omfattende proteksjonisme bidro til å utløse den store depresjonen i 1930-årene.

Den republikanske lederen av Representantenes hus, Paul Ryan, er også kritisk.

– Jeg er uenig i avgjørelsen. Dette rammer våre allierte når vi i stedet bør samarbeide med dem mot den urettferdige handelspraksisen som eksempelvis land som Kina fører, sier Ryan.

Ryan har støtte fra lederen av den mektige skatt- og tollkomiteen i Representantenes hus.

– Tollen er et bomskudd, den treffer feil skyteskive, mener Kevin Bradley, som også er republikaner og representerer Texas.

Mottiltakene kommer

Også amerikanske industriledere har forsøkt å overtale Trump til å droppe den omstridte ekstratollen, uten å nå frem.

EU har allerede klar liste over amerikanske produkter som kan bli ilagt toll. På den 10 sider lange listen står alt fra husholdningsprodukter, dongeribukser, sigaretter, whiskey, bønner og peanøttsmør.

Mexico har lagt seg omtrent på samme linje, med økt toll på blant annet druer, epler, svineprodukter og ost i tillegg til en rekke andre amerikanskproduserte varer.

Canada har varslet at amerikanske stålprodukter vil møtes med samme tollsatser som USA nå pålegger andre. I tillegg sikter også de seg inn på å ramme nabolandets landbruksprodukter.

Blant annet går amerikanskprodusert appelsinjus en hard tid i møte, gitt at den figurerer på alles oversikter. Dette gjør den amerikanske landbruksnæringen sterkt bekymret.