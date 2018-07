Frode Bergs advokat tror saken kommer opp før nyttår

Frode Bergs ble varetektsfengslet for to nye måneder, fram til 5. oktober, opplyste Novikov til NRKs russiske fotograf, Jurij Linkjevitsj etter fengslingsmøtet.

Norske journalister fikk snakke med Berg før retten ble satt. Han var ordknapp, men fremstod positiv på spørsmål fra VG om hva han tenkte om det som skulle skje i dag.

– Jeg vil ikke si noe mer, for nå begynner jeg å se en ende på det hele, sa Frode Berg.

– Har du et håp om når saken kan komme opp?

– Ja ... Du får snakke med advokaten, sa Berg.

Etter fengslingsmøtet ble han straks ført inn i en ventende hvit kassebil og kjørt tilbake til Lefortovo-fengselet.

Advokat Ilja Novikov (t.v.) og Frode Berg(t.h.) i Moskva byrett under ankebehandlingen av forrige varetektsfengsling, 14. juni. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

– En viss framgang

Advokat Ilja Novikov sier det er en viss framgang i forhold til tidligere fengslingsmøter.

– Vi kan ikke være sikre, men jeg tror det er en stor mulighet for at saken kommer opp i november eller desember, sier han. Det er først etter en rettskraftig dom at Berg kan håpe på å få komme hjem til Norge.

– Det finnes to muligheter. Berg kan håpe på benådning som følge av godvilje, eller han kan utleveres i bytte med en russisk agent, sier Novikov.

Problemet er bare at Norge ikke har noen russiske etterretningsagent som kan anvendes i et slikt bytte. Da er en i så fall helt avhengig av å involverte et tredje land.

Frode Bergs advokat, Ilja Novikov, blir intervjuet av NRKs fotograf, Jurij Linkjevitsj. Du trenger javascript for å se video. Frode Bergs advokat, Ilja Novikov, blir intervjuet av NRKs fotograf, Jurij Linkjevitsj.

– Mangelen på gjøremål tyngst

– Det tyngste for Frode Berg er mangelen på ting å gjøre, bortsett fra den daglige lufteturen. Han har bøker, men han kan ikke lese hele tiden, sier Novikov.

– Forestill deg at du har 23 timer i døgnet der du ikke foretar deg noe. Fjernsynssendingene er på et språk du ikke forstår, og folk rundt deg snakker et annet språk.

– Den nye etterforskeren insisterer på at Berg ikke får snakke med kona. Han sier det er risiko for at Berg overleverer informasjon. Han får heller ikke lenger lov til å ta imot norske aviser fra ambassaden. De sier han kan lese på russisk, men han han forstår jo ikke russisk, sier Novikov.

Frode Berg i buret i rettssalen ved Lerfortovo-fengselet i formiddag. Soningsforholdene er blitt strengere med den nye etterforskeren, det gjelder spesielt muligheten til å kontakte familien. Foto: YURI KOCHETKOV / Epa

– Dessuten er det veldig varmt i Lefortovo-fengselet om sommeren, og om natta er det klamt. Da Berg ble spurt om hvordan han føler seg, viste han fram hender med røde merker etter stikk. Berg mener han har fått allergiske reaksjoner mot russisk mygg, sier Novikov, som mener at fengselslegen «alltid sier at alle er friske».

Skuffet over norske myndigheter

– Det at han er optimistisk er bra for hans psykiske helse og hans velvære. Det syns jeg er veldig bra, sier talsmannen for støttegruppa for Frode Berg, Øystein Hansen.

– Så er det jo sånn at vi vet det kan ta lang tid.

Men han er ikke fornøyd med innsatsen fra utenriksdepartementet.

– Det er på mange måter uverdig at vi ikke hører noe fra norske myndigheter. Norske myndigheter er tydeligvis inne i saken, men vi er skuffa over at man ikke er mer på.

– Vi tolker det slik at norske myndigheter selvfølgelig er inne på diplomatisk nivå, men vi må få løftet det på et politisk nivå, sier Hansen.

– Konsultasjoner på bakrommene

Forsvarsadvokat Brynjulf Risnes er mer opptatt av at Frode Berg får komme hjem enn akkurat hvordan denne saken løses. Risnes var ikke til stede i Moskva under fengslingsmøtet i dag. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Frode Bergs norske advokat, Brynjulf Risnes, oppfatter meldingene om at etterforskningen går mot slutten som «et positivt signal». På spørsmål fra NRK om etterlysningen av mer engasjement fra norske myndigheter, svarer Risnes med at det trolig skjer mer enn vi vet.

– Vi regner det som sikkert at det foregår forhandlinger og konsultasjonser på bakrommene om mulighetene for en avtale som gjør at Frode Berg kan komme hjem. Men dette er ting som de av mange årsaker holder hemmelig, sier advokat Risnes.

– På oppdrag for etterretningstjenesten

Den pensjonerte grenseinspektøren Frode Berg ble pågrepet av FSB på Teaterplassen i Moskva 5. desember 2017 og siktet for spionasje.

Anklagene mot Berg går på at han skal ha mottatt hemmelige dokumenter som inneholdt opplysninger om den russiske marineflåten. Berg har selv sagt at han var på oppdrag for norsk etterretningstjeneste da han ble pågrepet.

Spionsiktelsen etter paragraf 276 i den russiske straffeloven har en minstestraff på ti års fengsel.