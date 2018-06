Franske slaktere krever å bli beskyttet mot «militante veganere»

Det er Den franske organisasjonen for slaktere som anklager veganere for å forsøke å sette en stopper for fransk kultur, som slakterne mener innebærer å spise kjøtt, skriver BBC.

For de franske slakterne har fått nok. Butikkene deres har de siste måneden blitt kastet stein på, tilgriset av falsk blod, og tagget med graffitiskrift.

I brevet til det franske innenriksdepartementet skriver slakterne at «den fysiske, verbale og moralske volden mot dem er verken mer eller mindre en form for terrorisme».

– Veganerne ønsker å pålegge det store flertallet av mennesker deres livsstil, eller til og med deres ideologi, skriver forbundssjef Jean-François Guihard i brevet.

Spiser mindre kjøtt

– 18.000 slaktere og pølsemakere i Frankrike er bekymret over overdreven medieeksponering av den veganske livsstilen, skriver Guihard videre i brevet.

Foto: Martin Bureau / AFP

Franskmennene har de siste årene spist mindre kjøtt. Salget har falt med mer enn 10 prosent fra år 2000 til 2012, ifølge det franske landbruksdepartementet, skriver The New York Times. Likevel er landet den største forbrukeren av rødt kjøtt i Europa, ifølge avisa.

Veganere og vegetarianere utgjør ifølge en undersøkelse gjort i 2016 bare 3 prosent av den franske befolkningen.

Fordømmer angrepene

Organisasjoner for veganere har fordømt angrepene som har vært mot slaktere.

– Vi er imot stygt språk og vold. Det er ikke konstruktivt. Veganisme handler om å redusere vold, sier Constantin Imbs, som leder det franske Veganforbundet.