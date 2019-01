Situasjonen ble fanget opp av flere kameraer. Du kan se en detaljert video fra nyhetsbyrået Line Press i twittermeldingen under. Det skal ikke være noen tvil om at det er den tidligere profesjonelle bokseren Christophe Dettinger «le Gitan de Massy» som angriper politiet.

Den 37 år gamle mannen hopper over en mur og over på en bro som demonstranter forsøker å passere. Dettinger avgir flere slag, og minst ett av dem treffer hodet på en polititjenestemann.

Det er ikke klart ut fra videodokumentasjonen om denne politimannen fikk skader. Han, og hans tre kollegaer på broen, er utstyrt med hjelmer, visirer, skjold og annet beskyttelsesutstyr.

Meldte seg selv

Opptrinnet skjedde lørdag, og etter at videoene begynte å spre seg i sosiale medier, ble bokseren raskt identifisert. Politiet forsøkte å få tak i ham i hjemfylket, Essonne sør for Paris, men fant ham ikke.

Mandag meldte han seg selv for myndighetene i Paris skriver The Guardian. Han hadde med seg en advokat. På forhånd hadde den franske innenriksministeren meldt at angriperen i videoene måtte svare for sine handlinger i retten.

Beskyldt for å sparke

Den franske politifagforeningen SCPN skrev i en twittermelding rettet mot Dettinger at han hadde rammet en politimann som lå på bakken.

– Du som ikke følger reglene som gjelder i boksing, skal nå få kjenne på straffeloven, står det i twittermeldingen.

En video som byrået Infos Françaises publiserer på Twitter viser en konflikt mellom demonstranter og politi. Det er på den samme gang-broen, «Léopold Sédar Senghor» som går over elven Seine.

I videoen er det mulig å se en høy, hvit mann kledd likt som Dettinger. Denne mannen sparker og slår en politimann som ligger nede.

Statsadvokaten i Paris opplyser at en polititjenestemann skal skal ha blitt angripet av Dettinger er blitt sykmeldt i 15 dager.

Fikk tåregass på seg

Det franske politiet har gjentatte ganger under den siste protestbølgen blitt beskyldt for å ha opptrådt unødvendig brutalt mot demonstranter og tilskuere. Dette er en video som sirkulerte omtrent samtidig med at Dettinger gjennomførte sitt angrep.

Før han overga seg til myndighetene sendte Dettinger ut en video på sosiale medier. Han innrømmer opptrinnet, og sier han gjorde noe galt, men legger til at han bare forsøkte å forsvare seg selv etter at politiet brukte tåregass mot ham og hans kone.

I videoene fra angrepet er det mulig å se at Dettinger hopper ned fra en høyde for å nå fram til politifolkene. På forhånd hadde han avgitt minst ett slag fra den høyere posisjonen mot hodet til en politimann.