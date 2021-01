Fra boikott til kjærlighetsdikt – kan du løse «Oppdrag Kina»?

Norge var blant de første landene som anerkjente Folkerepublikken Kina i 1950. Men hva skjedde i 1989 som gjorde at Norge reagerte med en to år lang boikott av Kina?

At han ikke var overrasket, det var helt som forventet. Han forlot landet i protest og sa det var en skamplett på Norges historie. At han hadde opplevd tusen ganger verre ting, men han ikke hadde ventet en slik behandling i Norge.

Den tibetanske munken Palden Gyatso, som hadde sittet 33 år i kinesiske fengsler og blitt utsatt for grov tortur, ble pågrepet da han protesterte fredelig under Kinas president Jiang Zemins besøk i Oslo i 1996. Det ble kalt en skandale, og politiet og regjeringen måtte beklage. Hva sa Palden Gyatso selv om hendelsen?

Da den kinesiske presidenten Jiang Zemin fikk høre at det var demonstranter ved Frognerparken under hans besøk i Oslo i 1996, ville han ikke dra dit som planlagt og skyldte på dårlig vær. Hva svarte kong Harald ham da?

4/10 Kjærlighetsdikt under stjernehimmelen

Foto: BJØRN SIGURDSØN / NTB

Da det norske kongeparet var Jiang Zemins gjester i Kina i 1997, skrudde den kinesiske presidenten på sjarmen og inviterte kongeparet og pressen hjem til seg. Under stjernehimmelen fremførte han linjene: «Moonlight and shadows, and you in my arms». Hvor er denne teksten hentet fra?