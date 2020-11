Fox News kuttet Trump-pressekonferanse på direkten

Donald Trumps pressesekretær i Det hvite hus Kayleigh McEnany holdt mandag kveld en pressekonferanse. Der kom hun med en rekke anklager mot påtroppende president Joe Biden og Demokratene.

Da McEnany anklaget Demokratene for å godta svindel og ulovlige stemmer fikk Fox News nok. TV-kanalen valgte å avbryte overføringen av pressekonferansen.

– Whoa, whoa, whoa. Jeg tror vi må være veldig tydelige på at hun anklager den andre siden for å godta svindel og ulovlige stemmer.

– Hvis hun ikke kommer med flere detaljer som støtter opp om anklagene hennes kan vi ikke fortsette å vise dere dette, sier nyhetsanker Neil Cavuto til seerne på direkten.

Så ble overføringen avbrutt.

Fox er kjent for å være langt mer Trump-vennlig enn de andre store amerikanske TV-nettverkene.

Trump har foreløpig ikke erkjent offentlig at han har tapt valget. Han har helt siden valgnatten hevdet at han har vunnet, og at Demokratene jukser.

Etter at det ble slått fast at Demokratenes Joe Biden vant valget har Trumps kampanje gått til rettslige skritt i en rekke delstater.

Republikanernes leder i Senatet Mitch McConnell vil foreløpig ikke kalle Joe Biden påtroppende president. Foto: Jon Cherry / AFP

McConnel anerkjenner ikke Biden

Mandag sa Republikanernes flertallsleder i Senatet Mitch McConnell at han mener Trump har full rett til å utfordre valgresultatet.

Dermed vil ikke McConnell omtale Joe Biden og Kamala Harris som påtroppende president og visepresident, ifølge Reuters.

Natt til fredag valgte en rekke amerikanske TV-kanaler å stanse direkteoverføringen av president Donald Trumps tale. Da hevdet Trump, uten å legge frem bevis at valget var korrupt og preget av juks.

Les også: Trump sparker forsvarsminister Mark Esper