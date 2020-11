– Jeg antar at første spørsmål må bli hvordan du føler deg?

– Fullstendig normal, som om ingenting har skjedd, svarer Neal Browning på Skype fra Bothell i USA.

Allerede i mars fikk han den nye koronavaksinen fra Moderna, som nummer to i verden.

Da hadde den aldri vært testet på dyr.

Bortsett fra en litt sår arm like etter stikket, har han ikke hatt andre plager. Han hevder bivirkningene av vaksinen vil være milde sammenliknet med å faktisk få covid-19. Så fort den er vitenskapelig godkjent og trygg, oppfordrer han også de som er skeptiske til å ta den:

– Det er viktig at så mange som mulig tar vaksinen, sier han.

Andremann i vaksinekøen

Det var en liten sensasjon at Browning fikk vaksinen 16. mars. Bildene av de første tre prøvekaninene for vaksinen fra Moderna gikk verden rundt.

Da Urix snakket med ham i mai, forklarte han at han deltok i forsøket for å være et godt forbilde for døtrene sine.

Neal Browning sammen med familien hjemme i Bothell, Washington. Han deltok i vaksineforsøket for å være et godt forbilde for døtrene sine. Foto: Ted S. Warren / AP

– Som unger flest, liker de lite å ta vaksiner, selv om de må det hvert år. Jeg håper at jeg på kort sikt kan være et godt forbilde for dem, og vise at også faren deres må gjennom dette. På lengre sikt håper jeg at de kan sitte i historietimen og lære om pandemier, og huske at faren deres deltok i et forsøk på å hjelpe verden, sa han.

Og det har han etter alt å dømme gjort.

Oppløftende resultater

Denne uken kom de første resultatene fra Modernas forsøk:

Vaksinen er 94,5 prosent effektiv.

– Jeg smilte fra øre til øre fordi jeg ikke forventet dette, sa presidenten i Moderna, Stephen Hoge til BBC da nyheten ble kjent.

– Jeg tror ikke at noen av oss hadde turt å håpe på 94 prosent effekt mot covid-19, sa han.

En uke, to gode nyheter

Moderna-vaksinen er den andre vaksinen som viser lovende resultater på en uke. Også Pfizer og Biontechs tidlige resultater tyder på at vaksinen er over 90 prosent effektiv med få bivirkninger.

Medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, Steinar Madsen, er positiv til vaksinenyhetene som har kommet denne uka. Foto: Vidar Ruud / NTB

Medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, Steinar Madsen mener dette lover godt:

– Når du er på 90 prosent og over, så er det en god vaksine som gir en høy grad av beskyttelse, og som derfor vil kunne bli et godt våpen i kampen mot covid-19, forklarer Madsen.

Men. Det er også flere ubesvarte spørsmål, sier han og lister opp noen av dem:

Er det like god effekt hos yngre som hos eldre?

Hvor lenge varer beskyttelsen?

Beskytter den mot smitte eller beskytter den mot alvorlig sykdom?

Det er mange detaljer som må avklares før vaksinen kan godkjennes og tas i bruk. Så fort de foreligger skal resultatene sendes til legemiddelmyndighetene, som igjen skal vurdere om vaksinen er effektiv og sikker.

Madsen forklarer at produsenten foreløpig ikke har rapportert om alvorlige bivirkninger.

– Hvis dette vaksineprosjektet hadde vært mislykket, med masse bivirkninger eller ikke noen virkning i det hele tatt, så hadde det vært et voldsomt tilbakeslag, avslutter Madsen.

Neal Browning på romaskin i juli. Fire måneder etter første injeksjon, følte han seg helt som vanlig. Det gjør han fortsatt. Foto: Ted S. Warren / AP

– Vi lever i et eventyrland

Det går fint med forsøkskanin Neal Browning. Han har ikke hatt verken bivirkninger eller covid-19. Med landet han bor i derimot, står det dårligere til.

Over 11 millioner amerikanere har eller har hatt korona, ifølge Worldometer. 250.000 er døde.

– Vi har nådd et nivå der folk er numne. De er slitne av å føle seg fanget i sitt eget hjem. Mange av dem som ikke kjenner noen som har blitt smittet, tror ikke det er så farlig, sier Browning.

Han mener at mange glemmer det som har vært, og at det kan føre til at folk er skeptiske til å ta en vaksine. Det er ikke så mange blant oss lenger som husker fortidens dødelige viruspandemier.

– Som et resultat av dette, er det som om vi bor i et eventyrland. Vi husker ikke lenger. Det står om dem i bøker, men det føles så fjernt. Samtidig, i land som har kontakt med for eksempel Polio, står folk gladelig i kø for å få vaksine. De ser selv skadene sykdommene gjør.