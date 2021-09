Forskning på opp-ned-neshorn vant alternativ nobelpris

Prisene kalles Ig Nobel, og deles ut av det humoristiske forskningsmagasinet Årbok for usannsynlig forskning.

De ser etter det kuriøse i forskningsverdenen, men metodene skal være seriøse og forskningen skal holde vann.

Prisene skal først få deg til å le, deretter tenke, sier utgiverne.

Alle prisene finner du nederst i denne artikkelen.

Viktig transport

Så hvorfor henger man 12 neshorn opp ned fra et helikopter?

Utrydningstruede svarte neshorn flyttes fra et område til et annet for å sikre genetisk mangfold i avl.

Dette er noe som i økende grad er blitt brukt i afrikansk bevaringsarbeid.

Men ingen hadde undersøkt hvordan dyrene taklet denne transporten.

Dyrlegen Robin Radcliffe fra universitetet i Cornell ville vite akkurat det.

Sammen med Namibias departement for miljø, skogbruk og turisme undersøkte Radcliffe og hennes team hvordan neshornene reagerte fysisk på transporten.

Det viste seg at dyrene klarte seg veldig bra. Faktisk var det bedre for neshornene å bli hengte etter beina enn å ligge på brystet eller på siden.

Radcliffe sier lungene fungerer bedre når neshornet henger enn når det ligger på siden.

– Når neshornet henger opp ned, er det i utgangspunktet som om det er stående. Lungene får mer luft, forklarer han til BBC.

Det skal legges til at dyrene får bedøvelse i forkant.

– Vi har også sett at neshorn som ligger på siden, eller brystbeinet spesielt, får muskelsår fordi de er så tunge, sier Radcliffe.

TETT: Det er gjennomført forskning både på hvorfor folk kolliderer og hvorfor folk ikke kolliderer når de går i gatene. Her fra Hongkong. Foto: Isaac Lawrence / AFP

Prestisje

Det er blitt en tradisjon at prisene i Ig Nobel deles ut av «ekte» nobelprisvinnere. I natt ble de delt ut av Frances Arnold (kjemi i 2018), Marty Chalfie og Eric Maskin (økonomi i 2007).

Premiene ligger likevel et stykke unna. Vinnerne fikk et trofé de måtte sette sammen selv og en pengepremie i form av en forfalsket zimbabwisk seddel på 10 billioner dollar.

På spørsmål om hva han ville gjøre med pengepremien, svarte Radcliffe med latter:

– Vi leter alltid etter tilskuddsmidler.

Han legger til at han var usikker på hvordan han burde ta imot utmerkelsen.

– Da jeg først hørte om Ig Nobel, var jeg ikke sikker på om dette var bra eller dårlig. Men jeg synes budskapet om at «det får deg til å le og deretter tenke» er hva det handler om. Flere mennesker burde forstå hvilken innsats som gjøres for å prøve å redde disse fantastiske dyrene som lever her på planeten sammen med oss, sier Radcliffe til BBC.

Teammedlem og dyrelege Pete Morkel legger til:

– Dette har virkelig endret transporten av neshorn og elefanter. Å frakte dem etter føttene er nå akseptert. Det neste vi må gjøre er litt forskning på andre arter som bøffel, flodhest og kanskje til og med sjiraff, sier Morkel.

HVA SIER KATTEN? Kattens mange lyder er forsket på, og Susanne Schötz fikk prisen for sitt arbeid med å tyde kommunikasjonen. Foto: Alexander Natruskin / Reuters Creative

Her er alle prisvinnerne:

Biologi: Susanne Schötz, for å analysere variasjoner i kattens språk i kommunikasjon med mennesket, slik som purring, murring, piping, pludring, maling og de ulike mjauelydene.

Økologi: Leila Satari og kolleger, for å ha brukt genetisk analyse for å identifisere de forskjellige bakterieartene i tyggegummi som er kastet på fortauet.

Kjemi: Jörg Wicker og kolleger, for kjemisk analyse av luften inne på kinoer, for å teste om luktene fra et publikum kan indikere nivåene av vold, sex, antisosial oppførsel, stoffbruk og dårlig språk i filmen publikum ser på.

Økonomi: Pavlo Blavatskyy, for å ha oppdaget at fedme hos politikere i et land kan være en god indikator på landets korrupsjon.

Medisin: Olcay Cem Bulut og kolleger, for å avdekke at seksuelle orgasmer kan være like effektive som medisiner for å bedre pusten gjennom nesen.

Fredspris: Ethan Beseris og kolleger, for å ha testet hypotesen om at mennesker utviklet skjegg for å beskytte seg mot slag mot ansiktet. De undersøkte om det kunne fungere som løvemanken, som beskytter det sårbare området rundt halsen.

De undersøkte om ansiktet beskyttes mot slag om man har skjegg, og kom fram til at det stemte. Jo mer skjegg, jo bedre beskyttelse. Dermed mente forskerne at hypotesen er styrket.

Fysikk: Alessandro Corbetta og kolleger, for å ha gjennomført eksperimenter for å lære hvorfor fotgjengere ikke konstant kolliderer med andre fotgjengere.

Bevegelseslære: Hisashi Murakami og kolleger, for å ha gjennomført eksperimenter for å lære hvorfor fotgjengere noen ganger kolliderer med andre fotgjengere.

Entomologi: John Mulrennan Jr og kolleger, for studien om hvordan man kan få kontroll over kakerlakker på ubåter.

Transport: Robin Radcliffe og kolleger, for å ved forsøk avgjøre om det er tryggere å transportere neshorn i luften opp ned.

Her finner du lenker til alle de prisvinnende undersøkelsene.

LUKT: Jörg Wicker og kolleger forsket på hvordan kinofilmens innhold påvirket lukten fra publikum. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Tidligere vinnere

Seremonien holdes vanligvis på prestisjeuniversitet Harvard, men var i år heldigitalt på grunn av koronapandemien.

Tidligere år har man berømmet forskning som viser at fulle folk oppfatter seg selv som mer tiltrekkende enn de egentlig er. Betydningen av «sukket» i samtaler, hvorfor kvinner i Nord-Sverige plutselig fikk grønt hår og at rotter med polyester-bukser er mindre seksuelt aktive.