Forskere i USA: Desinformasjon krever liv

De er tilsynelatende ganske like, Tucker Carlson og Sean Hannity. De er begge i 50-årene og har en forkjærlighet for mørke dresser. De er begge svært populære programledere på den konservative TV-kanalen Fox News, USAs mest sette. De står trygt plassert på høyresiden i amerikansk politikk og skjuler ikke sin begeistring for president Donald Trump.

Men de to har gitt ganske ulik informasjon om koronapandemien til sine seere.

Tucker Carlson tok koronaviruset på alvor relativt tidlig. Allerede i februar advarte han om hvor farlig dette kunne bli.

Sean Hannity slo derimot fast at koronakrisen først og fremst var noe venstresiden i USA vill bruke mot president Trump.

En ny rapport fra Universitetet i Chicago viser at seere som så på Sean Hannity har høyere smitte- og dødstall enn dem som så på Tucker Carlsons program.

De har påvist at Sean Hannitys seere i større grad har blitt smittet av korona og at flere har dødd i begynnelsen av pandemien. Forskerne tror det er fordi seerne ikke har tatt viruset på alvor – og at de derfor ikke har tatt sine forholdsregler.

Studien er ny og ikke vurdert av andre forskere eller publisert. Den har likevel vakt oppsikt i USA.

ALVOR: Tucker Carlson har det mest sette programmet på Fox News, med over fire millioner seere. Foto: Richard Drew / AP

Advarer om «infodemi»

Bente Kalsnes, førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania, understreker at studien ikke har gått gjennom den lange kvalitetssikringen publisert forskning gjør. Hun sier det også er en lang rekke andre faktorer som spiller inn på folks valg, i tillegg til informasjonen en får fra TV.

– Felles for mye av forskningen vi leser nå er at den er fersk og at det er en litt rå forskning, som ikke har gått gjennom sjekken forskning vanligvis gjør. Jeg synes rapporten var spennende å lese, men jeg er litt betenkt, sier Kalsnes.

Det er likevel ingen tvil om at desinformasjon kan være farlig. Og at det florerer under koronapandemien.

– Det kan være livsfarlig i en helsekrise som vi er i nå, sier Kalsnes.

ANSVAR: Kjendiser og politikere når et stort publikum og har derfor ansvar for å dele riktig informasjon, sier forsker Bente Kalsnes. Foto: Sonja Balci / HiOA

Kalsnes sier usikkerhet gir god grobunn for falske nyheter, konspirasjonsteorier og desinformasjon. Verdens helseorganisasjon (WHO) har advart om at det i kjølvannet av pandemien også er en infodemi – altså at det er så mye informasjon om et tema at det gjør det vanskeligere å finne en løsning.

– Vi slåss ikke bare mot en epidemi, men en infodemi. Falske nyheter spres raskere og lettere enn viruset, sa Tedros Adhanom Ghebreyesus, leder i WHO i februar.

Organisasjonen har nå etablert en egen gruppe som jobber med å tilbakevise feil informasjon.

MINDRE ALVORLIG: Programleder Sean Hannity sier nå han alltid har tatt koronaviruset på alvor. Foto: Frank Franklin Ii / AP

Drakk desinfeksjonsmiddel

Desinformasjon spres på sosiale medier som Facebook, Tiktok og på Twitter. Men også fra talerstolen i Det hvite hus.

Politikere og kjendiser er sentrale distribusjonskanaler for desinformasjon, påpeker Kalsnes, og henviser til en rapport fra Reuters Institute for the Study of Journalism.

Det gjør at de også har et stort ansvar for å formidle riktig informasjon.

– Når de deler noe som viser seg å være feil, når de ut til et enormt stort publikum, sier Kalsnes.

I april sa USAs president at desinfeksjonsmiddel muligens kunne være en løsning på covid-19. Trump sa senere at kommentaren var ment sarkastisk.

I New York fulgte likevel 30 personer rådet, ifølge myndighetenes giftsentral. Det var litt over dobbelt så mange som på samme dag året før.

– Når Trump sier det kan være lurt å drikke desinfiserende væske, så når han ut til et globalt publikum som kan ta han på ordet og utsette seg selv for en veldig farlig behandling, sier Kalsnes.

