Skandalene står i kø for president Bolsonaros sønner

De tre Bolsonaro-sønnene, Flavio, Carlos og Eduardo, har alle gjort karriere i politikken. Flavio sitter i Brasils senat, Carlos sitter i bystyret her i Rio, og Eduardo er medlem av parlamentet i Brasília.

De alvorligste anklagene rettes mot senator Flavio Bolsonaro. Han etterforskes for underslag og pengevasking i stor stil da han var lokalpolitiker her i Rio.

Men han knyttes også til den såkalte militsen – en mektig kriminell organisasjon som, ifølge politiet, myrdet den fargede politikeren Marielle Franco.

Dette er det mest oppsiktsvekkende politiske drap her i Brasil de siste årene, og saken har kastet lange skygger over Bolsonaro-familien, også presidenten selv.

«Hatets kontor»

Drapet på Rio-politikeren Marielle Franco er en av mange kriminalsaker som knyttes til Bolsonaro-familien. Foto: SERGIO MORAES

Carlos er den nest eldste av brødrene, og sitter altså i bystyret her i Rio de Janeiro. Men det hevdes at han tilbringer han mest tid i presidentpalasset i Brasília, der han, ifølge politiet, styrer det såkalte «Hatets kontor» – en «løgnfabrikk» på internett, som nå etterforskes av politiet som en kriminell virksomhet.

Anklagene går ut på at Bolsonaro-sønnen og hans folk har kommet med grove trusler, løgner og ærekrenkelser mot personer og institusjoner som er i konflikt med presidenten. Dette gjelder blant annet situasjonen nå under koronakrisa, der presidenten og hans sønner har kjempet for å oppheve de strenge smitteverntiltakene som er innført av landets delstatsguvernører.

Virksomheten til «Hatets kontor» beskrives som svært omfattende og profesjonell, med bruk av falske konti og dataprogrammer som formidler falske nyheter på Twitter og i andre sosiale medier.

Forrige helg, da kritikken mot president Bolsonaro var på det mest intense, ble noen av hans motstandere bombardert med netthets i et omfang som aldri før har vært målt utenfor USA. Dette ifølge det kjente amerikanske nettstedet Bot Sentinel, som måler slik aktivitet.

Brasilianske medier hevder nå at politiet forbereder en pågripelse av Carlos Bolsonaro for virksomheten i «Hatets kontor". Foto: SERGIO LIMA

Skulle bli utenriksminister

Den yngste av de tre Bolsonaro-sønnene, Eduardo, er også en fargerik herre med mange jern i ilden. Han er leder for utenrikskomitéen i Brasils nasjonalforsamling, men opptrer ofte som om han skulle være landets utenriksminister.

Da han fulgte sin far til møtet med USAs president Donald Trump, var det han som fikk være med på den eksklusive samtalen på Det ovale kontor, mens utenriksministeren måtte vente på gangen.

Og far president har så store tanker om sin sønn, at han foreslo ham som Brasils nye ambassadør i Washington, dette til tross for mildt sagt mangelfulle kvalifikasjoner. Men da var grensen nådd, og kritikken – og hånsordene – haglet.

Eduardo Bolsonaro har drevet sin egen utenrikspolitikk. Her under et besøk i Israel sammen med statsminister Benjamin Netanyahu Foto: GIL COHEN-MAGEN / AFP

«Vi kjenner historien om den romerske keiseren Caligula som ville utnevne hesten sin til konsul. Men det vil være langt mer ødeleggende å utnevne Eduardo Bolsonaro til Brasils ambassadør i USA», skrev en kommentator. Og forslaget ble etter hvert trukket tilbake.

I stedet er Eduardo blitt Sør-Amerikas representant i gruppen The Movement, den internasjonale organisasjonen til den tidligere Trump-rådgiveren og ytre høyre-guruen Steve Bannon.

Støtte fra presidenten

Bolsonaro-sønnene bruker enkle og kraftfulle ord og symboler i sin virksomhet på sosiale melder. Da Eduardo Bolsonaro fikk hard kritikk i en brasiliansk storavis, kvitterte han med å legge ut et bilde av en hund som driter på avisens forside.

Hvordan er å være far til tre slike virksomme sønner? Det er neppe tvil om at presidenten gjerne kunne vært noe av virksomheten foruten. Men utad forsvarer han sine gutter med nebb og klør.

Det vil si, da yngstesønnen kom med grove trusler mot Brasils høyesterett, skrev faren følgende på Twitter: «Den som gjør dette trenger en psykiater». Men det var før han ble klar over hvem som sto bak truslene. Da dette ble oppklart var reaksjonen en annen: «Han er jo bare en guttunge». Eduardo Bolsonaro blir 36 år i juli.

Sannheten er at president Jair Bolsonaro og hans sønner er enige om det aller meste, og de er helt på linje i viktige politiske spørsmål. Og presidenten står ikke tilbake for sine sønner når det gjelder uheldige utspill.

Mange brasilianerne krever nå presidentens avgang, selv om de strenge smittetiltakene mot koronapandemien skaper stadig større økonomiske problemer. Foto: SERGIO LIMA

– Koronadøde, og hva så?

Denne uken svarte han på følgende måte da mediene ba ham kommentere den tragiske økningen i korona-tallene her i Brasil:

– Og hva så? Jeg beklager, men hva vil dere at jeg skal gjøre? Sånn er livet.

Og presidenten, som bærer mellomnavnet, Messias, la til:

– Jeg er Messias, men jeg kan ikke utføre mirakler.

De siste ukene har vært de tyngste for Jair Bolsonaro siden han kom til makten i januar i fjor. Hans bagatellisering av koronapandemien og hans kamp mot smitteverntiltakene har fått sterk kritikk, og oppslutningen har falt kraftig.

Forrige helg gikk hans mest populære minister, justisminister Sergio Moro av i protest. Han kom med voldsomme anklager mot presidenten, noe som har åpnet for en mulig riksrettssak mot Bolsonaro.

Velgerne er bekymret, men ...

Hva sier de som stemte på ham? Jeg ringer drosjesjåføren Flavio Moreno her i Rio. Da jeg intervjuet ham foran valget i 2018 sa han følgende:

Drosjesjåføren Flavio Moreno stemte på Jair Bolsonaro ved valget, og støtter ham fortsatt. Foto: Arnt Stefansen

– Vi brasilianere orker ikke mer av korrupte og udugelige politikere. Vi trenger en som kan få til forandring, og jeg ser Bolsonaro som vår redning.

– Vel, sier han nå. Vi hadde trodd det skulle gå bedre. Jeg er bekymret for at justisminister Moro har gått av. Men jeg blir rasende når folk som støttet oss under valgkampen nå går inn for riksrett.

Ville du stemt på Bolsonaro igjen hvis det var valg igjen nå, spør jeg?

– Ja, sier han bestemt.

– Jeg ser ingen som er bedre.

