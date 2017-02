Forsker: – Fare for at USA blir en autoritær stat

I løpet av sine første uker i Det hvite hus har Trump kritisert mediene og rettsvesenet i harde ordelag. Dommeren som opphevde presidentens omstridte innreiseforbud, er blitt stemplet som «såkalt dommer».

På Twitter har Trump skrevet at USA ligger åpent for potensielle terrorister og at folk bør skylde på dommeren "hvis noe skjer".

– At legitimiteten til det uavhengige rettsvesenet undergraves, er ikke noe vi normalt ser i demokratier. Men det er ganske typisk for diktaturer, sier Wig til NTB.

Det betyr ikke at USA per i dag er på vei til å bli et diktatur, understreker Wig. Likevel mener han det er en risiko for at USA vil utvikle seg i autoritær retning mens Trump sitter ved makten.

Påstand om valgfusk

Wig advarte mot denne muligheten i en kronikk i Klassekampen i slutten av november. Her skrev han at USA trolig fortsatt vil være demokratisk om fire år – men at et en utvikling bort fra demokratiet er mer sannsynlig enn man kanskje skulle tro.

Etter at Trump ble innsatt, har risikoen for det siste scenarioet økt betydelig, ifølge Wig. Han viser til Trumps angrep på rettsvesenet og mediene, og påstanden om at millioner av ulovlige innvandrere stemte i presidentvalget.

Dette er det ikke grunnlag for å påstå, fastslår statsviteren. Likevel kan uttalelsen bidra til å undergrave tilliten til valgsystemet.

– Utviklingen er svært alvorlig, sier Wig, som er postdoktor ved Universitetet i Oslo

– Autoritære tendenser

Også flere amerikanske akademikere har kommet med lignende advarsler. Statsviteren Brendan Nyhan mener Trumps regjering har "autoritære tendenser", mens økonomiprofessor Robert Reich hevder Trump angriper mediene med samme strategi som "despoter" bruker.

Når land utvikler seg bort fra demokrati og nærmere autoritært styresett, er det ofte en langsom prosess, påpeker Wig. Ett eksempel er Tyrkia i perioden hvor president Recep Tayyip Erdogan har sittet med makten.

Wig tror ikke Trump har noen bevisst plan om å undergrave demokratiet. I stedet ser han for seg at USAs sittende regjering kan "snuble inn i" noe mer autoritært.

Trumps personlighet bidrar til å øke risikoen, ifølge Wig. I tillegg har presidenten utpekt medarbeidere som ikke framstår som tydelige forkjempere for frie medier og en uavhengig rettsstat.

Statsviteren er bekymret for hva som kan skje hvis USA rammes av et terrorangrep, og tror Trump kan bruke en slik situasjon til å omgå lover og regler som begrenser regjeringens makt.