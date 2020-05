Fødde under massakre på barselavdeling

Zainab (27) fødde ein liten gut på eit sjukehus i den sørvestlege delen av Kabul tysdag morgon.

Han fekk namnet Omid, som betyr «håp» på Dari.

Etter å ha prøvd å bli gravid i fleire år var ho overlykkelig over å ha fødd eit lite barn.

Ein time før ho og familien skulle reise heim, storma tre væpna menn forkledd som politi inn på sjukehuset, og byrja å skyte.

Zainab var på badet då det skjedde, og besvima av synet som møtte henne, skriv Reuters.

Kvinner og spedbarn drepe

24 personar drepne i terrorangrepet i den afghanske hovudstaden tidlegare denne veka. Blant dei var 16 kvinner og to nyfødde spedbarn. Seks babyar mista mødrene sine i angrepet.

– I løpet av min over 20 år lange karriere har eg aldri vore vitne til ei så grufull og brutal handling, seier Dr. Hassan Kamel, direktør ved Atatürk barnesjukehus i Kabul, kor mange av spedbarna som overlevde angrepet vart teke imot.

Ein sjukepleiar undersøkjer nyfødde spedbarn som mista mødrene sine under eit angrep mot eit sjukehus i Kabul. 13. mai, 2020. Foto: Omar Sobhani / Reuters

Ei av kvinnene på avdelinga fødde medan angrepet gjekk føre seg, skriv Leger utan grenser (MSF) i ei pressemelding.

Både mor og barn overlevde.

Organisasjonen, som støttar fødeavdelinga på sjukehuset, fortel at ei av jordmødrene vart drepen i angrepet.

Same dag vart 33 personar drepne i eit sjølvmordsangrep i ei gravferd i provinsen Nangarhar. Ei gruppe med tilknyting til terrororganisasjonen IS har teke på seg skulda for dette angrepet, ifølgje nettstaden SITE.

Ingen har enno teke på seg skulda for massakren på sjukehuset.

Taliban har nekta skuld for begge angrepa.

Fekk fire timar saman

– Eg tok med meg svigerdatteren min til Kabul slik at ho ikkje skulle miste barnet, seier Zahra Muhammadi, Zainabs svigermor til Reuters.

– I dag må vi ta med oss den døde kroppen hans heim.

Zainab hadde prøvd å få barn i sju år, og venta i ni månader på å få møte sonen sin.

Dei fekk fire timar saman før han vart drepen.

– Vi gav han namnet Omid, med håp om ei betre framtid, for eit betre Afghanistan og for ei mor som har strevet i fleire år med å få eit barn, fortel Muhammadi på telefon.

Ei afghansk kvinne græt medan ho leitar etter ein slekting etter eit terrorangrep mot eit sjukehus i Kabul. 13. mai, 2020. Foto: Omar Sobhani / Reuters

Påverkar fredsprosessen

Afghanistans president, Ashraf Ghani, fordømde begge angrepa tysdag, og beordra det afghanske militæret til å endre til ein offensiv forsvarsstrategi, medan dei amerikanske styrkane trekker seg ut av landet.

– Dette er ein grusomhet på eit heilt nytt nivå. Her går ein inn på ei fødestove, tek livet av kvinner som føder og nyfødde spedbarn, seier Afghanistan-ekspert, Kristian Berg Harpviken, forskar ved Fredsforskningsinstituttet, PRIO til NRK.

– Det er ingen som kunne ha førestilt seg at noko slikt kunne skje.

Han fortel at angrepet kan påverke den USA-leidde fredsprosessen i Afghanistan.

– Det eine er sjokkeffekten som gjer at mange tenkjer at det er lite utsikter til fred. Folk som gjer slikt går det ikkje an å snakke med. Det andre er at dei som i utgangspunktet er skeptiske til fred, no får gode argument, seier Harpviken.

Forskaren meiner at avgjerda til den afghanske regjeringa om å gå til eit offensivt forsvarsmodus ikkje nødvendigvis er dramatisk, men at det er eit signal om at det er mindre optimisme til at ein skal få til ein fredsprosess.

– Ghani er òg under press frå sine eigne som er skeptiske, seier Harpviken.

Auka vald

Torsdag vart minst fem personar drepne og 20 personar skadd i eit bombeangrep i den søraustlege provinsen Paktia. Taliban har teke på seg skulda for angrepet.

– No er vi inne i ein situasjon der det har vore mange omfattande angrep. Det har vore ei eskalering i valden frå både Taliban og IS den siste tida, seier Harpviken.

– Det er ikkje eit godt teikn for ein fredsprosess, seier han.

IS kompliserer prosessen

Samtidig påpeikar Harpviken at terrorgruppa IS nærvær i Afghanistan kompliserer situasjonen.

– Sjølv om IS ikkje har ei stor oppslutning blant befolkninga i Afghanistan, eller står spesielt sterkt, så endrar nærværet deira konflikten grunnleggjande. Dei som forlèt Taliban har no ein meir radikal stad å gå til. Det gjer at Taliban er meir forsiktig med å inngå kompromiss, seier Harpviken.