Prinsessens videomelding fra Dubai: – Jeg er et gissel

– Jeg er et gissel. Jeg får ikke engang trekke frisk luft sier prinsesse Latifa i et opptak som nå går som en farsott i alle verdens TV-stasjoner og på sosiale medier.

Latifa, eller Latifa Bint Mohammed al-Maktoum som er hennes fulle navn, forteller at hun har gjort opptaket på baderommet i villaen hun holdes innesperret.

Det er ifølge henne det eneste rommet der hun kan låse seg inne på. Alle vinduene i huset er lukket forteller hun.

Sheikha Latifa skal holdes innesperret i en villa ikke langt fra stranden i Dubai by Foto: Kamran Jebreili / AP

Sterke reaksjoner

– Dette er veldige urovekkende opptak sier den britiske utenriksministeren Domenic Raab til Sky News.

Også statsminister Boris Johnson sier at landet vil holde et øye med det som skjer med Latifa og at FNs kommisjon for menneskerettigheter nå ser på saken.

Hennes far er den 71 år gamle Sjeik Mohammed bin Rashid al-Maktoum, som i praksis har styrt Dubai i snart 25 år.

Han skal ifølge ubekreftede opplysninger ha eller ha hatt seks koner og være far til minst 25 barn.

Prøvde å flykte i seilbåt

Den nå 35 år gamle Sheikha Latifa vakte oppsikt da hun i 2018 ble stoppet da hun via sjøveien forsøkte å flykte fra Dubai.

Den gangen ble seilbåten hun var om bord i sammen med sin finske venninne og støttespiller Tiina Jauhiainen, stoppet av kommandosoldater utenfor India.

Finske Tiina Jauhianen har i flere forsøkt å hjelpe Latifa vekk fra Dubai. Foto: AP

Ifølge henne selv ble hun da dopet ned og med makt ført tilbake til Dubai.



Latifa har via sine støttespillere opplyst at hun den gangen holdt fengslet i tre måneder før hun ble plassert i den villaen hun nå holdes innesperret i, med fem politimenn utenfor og to inne på vakt, døgnet rundt.

Myndighetene i Dubai: Ingen kommentar

Myndighetene i Dubai, som utgjør et av statsdannelsen De sju arabiske emirater, har så langt ikke ville kommentere den nye videoen fra prinsesse Latifa.

Informasjonskontoret til regjeringen i Dubai viser ifølge nyhetsbyrået Reuters til herskeren i sjeikdømme, juridiske kontor for ytterligere informasjon.

I 2018 sa utenriksdepartementet i De arabiske emiratene at Latifa var hjemme og bodde sammen med sin familie.

Denne internasjonale støttekampanjen for Latifa sier at de var de som hadde lyktes i å smugle inn en mobiltelefon til henne, slik at hun kunne få sendt ut sin appell om hjelp.

– Det eneste jeg ønsker er å bli fri, sier Latifa i den nesten 40 minutter lange videoen som hun nå har fått sendt ut fra det hun beskriver som et rent fengsel.