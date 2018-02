Flystyrten i Iran: Passasjer kom for sent til ulykkesflyet

Passasjeren som overlevde fordi han ikke rakk flyet forteller til det iranske nyhetsstedet Tabnak at han er glad, men også plaget av blandede følelser.

– Gud har virkelig vært god mot meg.

– Fra bunnen av hjertet mitt føler jeg samtidig en tristhet for alle dem som mistet livet.

Mandag formiddag ble været noe bedre og redningshelikoptre kunne ta seg inn i fjellområdet. Det er uklart om vraket er funnet slik iranske Press TV meldte mandag formiddag. Foto: Tasnim News Agency / Reuters

Nyhetsbyrået AFP skriver at pårørende til passasjerer som er savnet etter flystyrten er samlet i en moskee nær Mehrabad flyplass.

– Jeg kan ikke forstå at det er sant.

Det sier en kvinne om ektemannen som var ombord i ulykkesflyet.

Styrtet i fjellene

Mandag morgen klarte redningsarbeidere å finne flyvraket. Det melder den iranske tv-stasjonen Press TV. Men det er ikke bekreftet fra annet hold.

Ifølge Irans Røde halvmåne er det ikke riktig at flyvraket er funnet.

En kraftig snøstorm har gjort redningsoperasjonen vanskelig.

60 passasjerer og en besetning på seks fryktes omkommet etter at passasjerflyet styrtet i Zagros-fjellene.

En krisestab leder arbeidet fra byen Semirom ikke langt fra fjellet der passasjerflyet har styrtet. På grunn av dårlig vær ble ikke flyet funnet før mandag morgen. Foto: Tasnim News Agency / Reuters

Flyet forsvant fra radaren om lag 45 minutter etter at det tok av fra Teheran søndag morgen. Noe senere ble det meldt at flyet hadde styrtet i dårlig vær og tåke i Zagros-fjellene sør Iran.

Et helikopter ble først sendt ut for å finne flyet på søndag, men det måtte snu på grunn av kraftig snøvær, opplyser den regionale sjefen for iransk redningstjeneste, Jalal Pooranfar.

En mann gjør seg klar til å bidra i søket etter ulykkesflyet. På grunn av dårlig vær ble flyet ikke funnet i Zagros-fjellene sør i Iran før mandag morgen. Foto: Tasnim News Agency / Reuters

I stedet ble det sendt ut redningsmannskap som forsøkte å ta seg fram til flyet på bakken. Iransk Røde Halvmåne opplyser at det har sendt ut tolv redningslag til regionen.

Dårlig vær

Det var tåke og dårlig vær i området da ulykken skjedde søndag morgen.

Flyet, et tomotors propellfly av typen ATR-72, var på vei fra Irans hovedstad Teheran til Yasuj, en by med om lag 150.000 innbyggere i Isfahan-provinsen.

Flyet, som har vært i trafikk siden 1993, skal ha styrtet i nærheten av fjellbyen Semirom, som ligger 62 mil sør for Teheran.

Aseman Airlines er et delvis privateid flyselskap, som har spesialisert seg på flyginger til avsidesliggende områder i Iran. Det har også flyginger til utlandet.

Gamle fly

Som følge av internasjonale sanksjoner har Irans flyflåte blitt relativt gammel, og de siste årene har det vært flere flyulykker.

Etter at landet inngikk en avtale med verdenssamfunnet om landets atomprogram i 2015, har Iran inngått avtaler både med franske Airbus og amerikanske Boeing om kjøp av nye passasjerfly. De første Airbus-flyene har akkurat kommet til Teheran.

I USA har Boeing fått kraftig kritikk fra amerikanske kongressmedlemmer etter salget, ettersom de mener at iranske flyselskaper er blitt brukt til å sende våpen og militære styrker til Syria og andre konfliktområder i regionen.

Sorg preger mange etter flystyrten. Bildet er fra Semirom der det er etablert et kriseteam som leder redningsarbeidet. Flyvraket ble funnet i Zagros-fjellene mandag morgen. Foto: Tasnim News Agency / Reuters