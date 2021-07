Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Forrige uke opphevet den britiske regjeringen koronarestriksjonene i landet. Det ble vist bilder av briter som feiret gjenåpningen på nattklubber i hele landet.

Flere har kritisert Englands gjenåpningsstrategi. Blant annet sa assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet Espen Rostrup Nakstad det var et stort sjansespill.

Nå blir et økende antall unge lagt inn på sykehus i England, inkludert i intensivavdelinger.

Ifølge det statlige helsevesenet NHS England er én av tre mellom 18 og 29 år ikke vaksinert. For resten av den voksen befolkningen er den kun én av ti som er helt uvaksinert.

Blir bare yngre og yngre

Selv om det lavere risiko for at unge blir alvorlig syke eller dø av covid-19, blir det likevel mange pasienter når smitten øker så kraftig som nå.

– Pasientene blir bare yngre og yngre, sier Samantha Batt-Rawden, intensivlege ved NHS til The Guardian.

Hun sier de fleste som trenger intensivbehandling er uvaksinerte, mange av dem i 20- og 30-årene.

– Noen av dem dør. Det er hjerteknusende å se folk lide og vite at det mest sannsynlig kunne vært forhindret med en vaksine, sier Batt-Rawden.

Adam Finn, professor ved University of Bristol, sier det har vært rundt 200 innleggelser i byen under deltabølgen. Gjennomsnittsalderen var 40 år.

– Kan ikke si man har kontroll

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener det ikke rart at man ser flere innleggelser i England.

– Selv om den prosentvise andelen unge som utvikler alvorlig sykdom er lav, vil en dobling av smitten i disse aldersgruppene uansett medføre en dobling av antallet innleggelser, sier han til NRK.

Nakstad sier at om myndighetene i landet har god oversikt over viruset, og at mange fortsatt tester seg ved symptomer

– Men med det smittepresset man har nå, kan man vel ikke si at man har kontroll på situasjonen, sier Nakstad.

Assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet Espen Rostrup Nakstad mener det ikke er rart at man ser flere innleggelser i Storbritannia. Foto: Heiko Junge / Heiko Junge

Han påpeker at Storbritannia fortsatt ikke er ferdig med vaksinasjonsprogrammet.

– Og mange unge tar sommerferie og velger kanskje å utsette vaksinen til høsten. Hvordan dette vil slå ut til slutt er usikkert, sier den assisterende helsedirektøren.

Utsetter operasjoner

Også i Nord-Irland har det vært økende antall innleggelser. Helseforetak i området ber om ekstrahjelp fra ansatte som ikke jobber på grunn av «ekstremt press».

Både de regionale helseforetakene Belfast og South Eastern sa det skyldes en kraftig økning i pasienter med covid-19, skriver BBC.

På søndag gikk South Eastern helseforetak til Twitter for å spørre ansatte om de kunne komme på jobb for å hjelpe til på kvelden.

Foto: Skjermdump fra Twitter, tatt 26.07.21

– Vi opplever press i systemene våre og når ut til alle ansatte som kan hjelpe til i kveld, skrev South Eastern helseforetak på Twitter.

I Belfast stanser de planlagte operasjoner som ikke er nødvendige fordi sykehusene mangler kapasitet.

– Vi er nødt til å utsette ikke-kritiske operasjoner på grunn av økt press i helseregionen og økning i innleggelser knyttet til koronaviruset, skriver Belfast helseforetak i en pressemelding.

De skriver også at 60 prosent av pasienter innlagt med koronaviruset ikke er vaksinert.