Nakstad om gjenåpning i Storbritannia: – Et stort sjansespill

Om under en uke, mandag 19. juli, opphever England og Skottland flere koronarestriksjoner, og samfunnet gjenåpnes.

Samtidig øker smitten, og deltavarianten sprer seg.

122 forskere og leger signert et brev som oppfordrer den britiske regjeringen til å revurdere planene for gjenåpning i juli, og kaller planen for et «farlig og uetisk eksperiment».

Også assisterende direktør i Helsedirektoratet Espen Nakstad er kritisk til planen om å la flere bli smittet.

– Det de gjør er å forsøke å skape immunitet blant dem som ikke er vaksinerte – ved å lempe litt på tiltakene og la flere bli smittet over tid gjennom høsten. Jeg tror de tar en del risiko når de gjør det, sier han.

– Samtidig er det en erkjennelse på at de kanskje ikke kommer helt i mål med vaksinasjonsprogrammet sitt, og kanskje ikke får vaksinert så mange som de har håpet på, forteller Nakstad til NRK.

Han mener det ikke er noen tvil om at det hadde vært en bedre løsning for England og Skottland å vaksinere flere, og få en like høy vaksinedekning som man ser ut til å få i Norge.

Spenning etter finale

Tirsdag er det registrert 36.660 nye mennesker som har blitt koronasmittet i Storbritannia de siste 24 timene. Det er syvende dagen på rad der tallene på nye smittende bikker over 30.000, skriver Sky News.

87 prosent av befolkningen har fått sin første dose. 66 prosent har fått sin andre, ifølge tall fra myndighetene.

Samtidig er det spenning rundt hvilken effekt EM-kampene kan ha for smittespredningen i London, og England. Englands landslag spilte både semifinalen mot Danmark og finalen mot Italia på Wembley i London.

Enorme folkemengder på vei inn til tribunen på søndagens EM-finale i London. Foto: Daniel Leal-olivas / AFP

Både før og etter kampene så man bilder av folk i store folkemengder, både på tribunen og ute i gatene.

Effekten på smittetallene vil man ikke få se før om noen dager, men WHOs Maria Van Kerkhove sier at mangelen på hensyn til smittespredning under EM-finalen var «knusende», ifølge Euronews.

– Lær å leve med viruset

Når gjenåpningen starter den 19. juli betyr det opphevelse av flere restriksjoner: I England vil det vil ikke lengre være krav om munnbind noen steder, nattklubber får drifte uten restriksjoner, det blir ikke lengre et tak på hvor mange som mennesker som kan møtes, og regelen om én meters avstand lempes i de aller fleste tilfeller, skriver BBC.

Planen er at folk må «begynne å lære å leve med viruset» og «utvise dømmekraft» i hverdagen, sier statsminister Boris Johnson.

Folk står i kø utenfor en klesbutikk i Manchester. Snart vil de også kunne dra på pub, treningssenter og festivaler, uten restriksjoner. Foto: Jon Super / AP

Kan være sjansespill

Espen Nakstad mener gjenåpningen i Storbritannia er en dårlig strategi.

– Nå risikerer mange, som kunne fått koronavaksine om bare noen uker eller måneder, å heller bli smittet. Det at man lar smitten spre seg, sånn som man får inntrykk av at de gjør nå, kan være et stort sjansespill, sier han.

Nakstad trekker paralleller til hvordan Storbritannia taklet pandemien for litt over et år siden, og hva som skjedde da.

– Først forsøkte man å ha kontroll, og da man så at det ikke gikk så ble det sluppet veldig mye opp. Det resulterte jo i godt over 100.000 dødsfall i Storbritannia, og et enormt antall sykehusinnleggelser, forteller han.

Smitter uvaksinerte eldre

Den assisterende helsedirektøren mener spørsmålet for høsten nå blir hvor mange av de uvaksinerte eldre i England som risikerer å bli smittet når man får en større smittebølge.

– Så vidt jeg vet er det en god andel, også godt voksne briter, som ikke har fått vaksine, og som har takket nei til det. Ved en stor smittebølge risikerer mange av dem å bli alvorlig syke, forteller han.