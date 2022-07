Det er ikke tegn til at varmen som ligger som et lokk over Europa kommer til å minske med det første. Fredag erklærte Storbritannia nasjonal unntakstilstand på grunn av varmen.

I byen Cambridge ble det målt over 38 varmegrader i helgen, og i begynnelsen av neste uke er det varslet at det kan bli over 40 varmegrader.

Helseministeren i Storbritannia har lovet ekstra ambulanseberedskap mandag og tirsdag.

En person prøver å kjøle seg ned i Hyde Park i London. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP

Hetebølgen må tas alvorlig og kan i verste fall føre til dødsfall i Storbritannia, advarer direktør ved College of Paramedics, Tracy Nicholls.

– Dette er ikke en fin sommerdag hvor vi kan ta på litt solkrem og gå ut og nyte en svømmetur eller et måltid ute. Dette er alvorlig varme som kan føre til dødsfall. Vi er ikke forberedt på den typen varme i dette landet, sier Nicholls til The Guardian.

Evakueres på grunn av skogbranner

Flere tusen brannmenn er mobilisert over hele Europa for å forsøke å få kontroll over de mange skogbrannene i sør. Men varmen gjør jobben vanskelig.

Helikoptre flyr rundt og forsøker å få kontroll på flammene. En pilot døde etter at vannbombeflyet han satt i krasjet.

12.000 personer har blitt evakuert på grunn av skogbrann i Gironde-regionen i Frankrike.

I Frankrike begynner de ukontrollerte brannene å nærme seg bebodde områder. En beboer i Gironde foreller nyhetsbyrået AFP at det ser «postapokalyptisk ut».

Beboere ser på en skogbrann i Eiriz i det nordlige Portugal. Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Skogbrannene i Portugal har så langt i år ødelagt flere hektar enn alle skogbrannene til sammen i 2021.

I år har skogbrannene og heten kommet tidligere enn de pleier, etter en tørr og varm vår flere steder i Europa.

Flere hundre døde

I både Spania og Portugal har myndighetene meldt at flere hundre personer har dødd av varmen.

I Spania, der temperaturen nådde 45 grader denne uken, har helseinstituttet Catlos III meldt at 360 personer har omkommet de seks siste dagene som følge av hetebølgen.

Myndighetene har innført fleksitid for kommunalt ansatte etter at en gatefeier døde av heteslag i Madrid.

To personer slapper av i en båt i varmen i Madrid i Spania. Foto: Paul White / AP

I Portugal sier myndighetene at antall døde er 238, og at det i hovedsak er snakk om eldre personer. Til uken er det meldt opptil 42 varmegrader noen steder i landet.

Portugisiske myndigheter erklærte nasjonal beredskapstilstand i forrige uke, og skal i dag avgjøre om den blir forlenget.

Den kom tidligere enn den pleier, og i Portugal har myndighetene hevdet at skogbrannene har ødelagt flere hektar enn skogbrannene fra i fjor til sammen.

Tidligere denne måneden kom det en rapport som meldte at Europa varmes opp fortere enn de fleste regionene i verden.

I dag ventes det at temperaturen i Frankrike når opptil 41 grader noen steder i landet, hvor også dyrene blir påvirket av varmen.