– Det var en veldig kraftig kollisjon. Dette er en forferdelig natt. Det er vanskelig å beskrive, sier guvernør i Thessalia, Konstantinos Agorastos, til statlig TV.

Nyhetsbyrået Reuters skriver at tallet på omkomne har steget til 38 og at det fortsatt er mange passasjerer det ikke er gjort rede for.

Den greske statsministeren Kyriakos Mitsotaki kalte togulykken for «tragisk menneskelig svikt».

Greske redningsarbeidere leter febrilsk etter overlevende etter den verste togulykken i Hellas siden 1972.

Hellas' samferdselsminister Kostas Karamanlis ba om å få gå av etter den voldsomme togulykken.

I en uttalelse skrev Karamanlis at å trekke seg var hans plikt og at det var det minste han kunne gjøre for å hedre minnet til ofrene.

Han skrev også at han tok på seg ansvaret for staten «langvarige feil».

Arrestasjoner

Fire personer er pågrepet etter togulykken ved Larissa i Hellas, skriver NTB som refererer til det greske mediet Atens Voice.

Ifølge CNN skal stasjonssjefen i Larissa ha blitt varetektsfengslet, det samme opplyser nyhetsbyrået Reuters

Årsaken til at passasjertoget kolliderte med et godstog i høy hastighet, er foreløpig ikke kjent. Et gresk lokførerforbund har opplyst at det ofte er feil med det elektriske signalanlegget på strekningen.

Studenter

Svært mange av passasjerene var universitetsstudenter på vei hjem, skriver nyhetsbyrået Associated Press.

Studentene hadde vært på karneval i langhelgen.

– Jeg synes så synd på foreldrene til disse ungdommene, sier visehelseminister Mina Gaga.

– Dette er en forferdelig tragedie som er vanskelig å forstå omfanget av, sier hun.

Panikk

Redningsarbeidet har vært spesielt utfordrende på grunn av at mannskapene har måttet jobbe i stummende mørke og i tett røyk på leting etter fastklemte passasjerer.

Ulykkesstedet. Foto: Vaggelis Kousioras / AP

Kringkasteren SKAI har videoer av avsporede vogner med tykke røykskyer som stiger opp fra toget.

– Det oppsto panikk i vognen, og folk skrek, forteller en ung mann som ble evakuert fra passasjertoget til SKAI.

Foto: APT/EBU Du trenger javascript for å se video. Foto: APT/EBU

– Det var som et jordskjelv, sier en annen passasjer til rikskringkasteren ERT.

Øyenvitner forteller at flere personer ble kastet ut av vinduer som ble knust i det kraftige sammenstøtet, mens andre ble sittende fastklemt. En vogn begynte å brenne før passasjerene greide å komme seg ut.

– Vogn én og to eksisterer ikke lenger, og den tredje har sporet av, sier Kostas Agorastos, guvernør i Thessalia-regionen.

Et godstog og et passasjertog kolliderte sent tirsdag i Hellas. Redningsarbeidet beskrives som svært krevende. Foto: Vaggelis Kousioras / AP

– Dette er en forferdelig natt. Det er vanskelig å beskrive, legger han til.

Evakuering pågår

– Evakueringsprosessen er pågående og blir utført under veldig vanskelige omstendigheter på grunn av hvor alvorlig kollisjonen var, sier talsperson for brannvesenet, Vassilis Varthakoyiannis.

Kollisjonen skjedde utenfor byen Larissa, omtrent 380 kilometer nord for Aten. Det var et passasjertog og et godstog som kolliderte front mot front.

Minst tre togvogner tok fyr.

Årsaken til ulykken er ikke kjent. Det skal ha vært rundt 350 personer om bord i passasjertoget.

Kraftig kollisjon

NTB skriver at passasjertoget var på vei fra Aten til den nordlige byen Thessaloniki og godstoget var på vei fra Thessaloniki til Larissa da kollisjonen skjedde.

Passasjertogets fire fremste vogner sporet av, og de to helt fremste ble nesten fullstendig ødelagt, ifølge Agorastos.

Brannvesenet jobber på stedet etter en togkollisjon i Hellas. Foto: Vaggelis Kousioras / AP

Guvernøren i Thessalia sier at rundt 250 passasjerer er blitt trygt evakuert til Thessaloniki med busser.

Tre sykehus i Larissa er satt i kriseberedskap, og brannvesenet og hæren jobber med evakueringen og redningsarbeidet ved ulykkesstedet.

Redningsmannskapene bruker hodelykter i tykk røyk for å lete etter mulig fastklemte personer. Ifølge brannvesenet har 17 brannbiler jobbet med å slukke flammene.

Trenger modernisering

Ikke siden 1972 har det skjedd en så dødelig togulykke i Hellas. Da omkom 19 personer i en kollisjon, også utenfor Larissa.

Jernbanen i Hellas bærer preg av å trenge modernisering, skriver Reuters. Svært mange jernbanestrekninger består av ett spor og flere steder er automatisk kontrollsystemer en mangelvare.

Hellas solgte togselskapet TRAINOSE til Italia i 2017, nærmere bestemt til selskapet Ferrovie dello Stato Italiane.

Det er forventet at selskapet skal investere og modernisere den greske jernbanen de neste årene, skriver Reuters.