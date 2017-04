* Russisk blogger og regimekritiker (40). Jurist.

* Bor i Moskva, er gift og har to barn.

* Startet i 2007 en antikorrupsjonskampanje ved å kjøpe seg inn i statskontrollerte selskaper for å kunne stille kritiske spørsmål på generalforsamlingene.

* Viderefører i sin blogg kampen mot korrupsjon og kritiserer regimet.

* I 2008 ekskludert fra det liberale partiet Jabloko, der han hadde vært aktiv siden 2000, anklaget for å skade partiet med sine nasjonalistiske tendenser.

* Sentral i demonstrasjoner mot Russlands president Vladimir Putin i 2011 og 2012.

* Leder for det lille Pártija Progréssa («Fremskrittspartiet») siden opprettelsen i 2013.

* Fikk 27 prosent av stemmene ved borgermestervalget i Moskva i september 2013.

* Navalnyj har vært innblandet i en rekke rettssaker. Han hevder selv at rettsprosessene mot ham har vært politisk motiverte.

* Ble i 2013 idømt fem års betinget fengsel underslag, men Russlands høyeste domstol underkjente i november 2015 denne dommen, og sendte den tilbake til en lavere rettsinstans.

* I desember 2014 fikk Navalnyj en ny betinget dom på tre og et halvt år for underslag, mens broren, Oleg, ble idømt tre og et halvt års ubetinget fengsel.

* Navalnyj ble 8. februar 2016 kjent skyldig da saken fra 2013 ble behandlet på nytt, noe som vil hindre ham i å stille til valg.

(Kilde: NTB, Store norske leksikon)