USA fordømmer massepågripelser i Russland

Politiet anslår at mellom 7.000 og 8.000 demonstranter fulgte Navalnyjs oppfordring og møtte opp søndag, i det som er en av de største ikke-godkjente demonstrasjonene i Russland de siste årene.

Mens politiet sier rundt 500 personer ble pågrepet, sier observatørnettstedet OVD-Info at minst 933 ble pågrepet. I tillegg ble titalls demonstranter pågrepet andre steder i Russland.

Følger med

– Å pågripe fredelige demonstranter, menneskerettighetsobservatører og journalister er en hån mot kjernen i de demokratiske verdiene.

USA fordømmer sterkt at flere hundre demonstranter er pågrepet i Russland, sier talsmann Mark Toner i det amerikanske utenriksdepartementet. Han sier USA er bekymret for pågripelsen av Aleksej Navalnyj, som har sagt han vil stille i neste års presidentvalg.

– USA vil overvåke situasjonen og ber Russlands regjering umiddelbart løslate alle fredelige demonstranter. Russere, og alle andre, fortjener en regjering som støtter et åpent marked for ideer, gjennomsiktighet og ansvarlighet i styre og stell, likhet for loven og muligheten til å utøve demokratiske rettigheter uten frykt for represalier, sier Toner.

Forbudt

– Vi er lei løgnene, og noe må gjøres, sier Sergej Timofeijev, en av demonstrantene i St. Petersburg.

Den russiske grunnloven tillater at folk samles i offentligheten, men lover som ble vedtatt nylig har kriminalisert protester som blir organisert uten godkjenning fra lokale myndigheter. Ofte nekter disse å godkjenne demonstrasjoner som organiseres av Kreml-kritikere.

Ifølge Navalnyj var det planlagt demonstrasjoner i 99 russiske byer, men i 74 av dem sa lokale myndigheter nei.

I Sibir demonstrerte rundt 2.000 personer i byene Omsk og Krasnojarsk. Nærmere 4.000 skal også ha samlet seg i St. Petersburg, rundt 700 samlet seg i Vladivostok helt øst i landet, og nærmere 1.000 i Jekaterinburg i Uralfjellene, ifølge lokale russiske medier.