Ifølgje den tyske avisa Bild har eksplosjonen skjedd i ei leilegheit i ei høgblokk i Ratingen, nord for Düsseldorf. Minst tolv personar skal vere skadde, fleire med livstruande skadar.

Politiet blei varsla om eksplosjonen rett over klokka 11. Det tyske politiet stadfestar litt over klokka 15 at ein mann i 60-åra no er pågripen i samband med eksplosjonen. Spesialstyrkar skal ha storma leilegheita hans og pågripe han ifølge Spiegel. Mannen skal vere skadd.

Innanriksministeren i delstaden stadfestar at ein død person er funnen i leilegheita til mannen som no er pågripen. Identiteten til avdøde er førebels ukjent.

Politi- og brannmannskap med gassmasker framfor eit leilegheitsbygg i Ratingen. Foto: David Young / AP

Ein mann med ein ukjend gjenstand

Årsaka til eksplosjonen er uklar. Ifølge Bild blei naudetatar først tilkalla på grunn av ein skadd person, men då dei kom til staden var leilegheita tilsølt med bensin.

Innanriksministeren i delstaten fortel at var det naboar som først varsla politiet om ein overfylt postkasse. Det var ein son og ei mor budde i leilegheita som eksploderte.

Skarp­skyttarar frå politiet skal vere på plass i nærleiken. Foto: Rolf Vennenbernd / AP

– Det var mistanke om ein hjelpelaus person i leilegheita. Då politiet kom, blei leilegheitsdøra opna, sa innanriksministeren i delstaten Herbert Reul til den tyske avisa Bild.

Ifølge Reul skal ein mann skal ha forårsaka eksplosjonen med ein ukjent gjenstand.

Naudetatar på staden. Foto: Rolf Vennenbernd / AP

Ti av dei skadde skal vere brannmenn og to av dei politibetjentar, ifølge det tyske nyheitsbyrået DPA.