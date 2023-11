Finland stenger fleire grenseovergangar til Russland

Onsdag ettermiddag kom beskjeden frå Finland sin statsminister Petteru Orpo: fleire av grensekryssingane deira til Russland blir stengde.

Dette gjeld Vaalimaa, Nuijamaa, Imatra og Niirala, melder Reuters. Dei blir stengde for å avgrense talet på asylsøkarar som kjem inn i landet frå Russland.

Dermed blir asylsøknadar frå personar i Russland berre motteke via to nordlege grensekryssingar: Salla og Vartius.

Ved andre grenseovergangsstader som forblir opne er det ikkje mogleg å søke om asyl, skriv avisa Helsingin Sanomat.

Nujiamaa-kryssinga er ein av dei som stengast onsdag. Foto: Vesa Moilanen Lehtikuva / NTB

– Vi vil gjere slutt på restriksjonane dersom den ulovlege innvandringa stoppar, seier innanriksminister Mari Rantanen ifølge Reuters.

Talsperson frå det russiske utanriksdepartementet, Maria Zakharova, sa onsdag at Russland ikkje «er plikta til» å hjelpe Finland med å «filtrere migrantar».

Dette var etter at dei finske styresmaktene varsla at det ville kome tiltak som svar på utviklinga.

– Vi er djupt misnøgde med at dei finske styresmaktene har valt å med vilje bevege seg vekk frå det som pla vere eit godt forhold, sa talsperson for Kreml, Dmitrij Peskov same dag ifølge Moscow Times.

Auke i udokumenterte migrantar

Det kjem stadig fleire asylsøkarar frå Russland til Finland, og mange utan gyldig dokumentasjon, ifølge den finske grensestyresmakta.

Seint onsdag kveld var det 75 asylsøkarar ved den søraustlege grensekryssinga Lappeenranta. Tysdag var det 55, og måndag 39, fortel dei.

Dette ti fleire per dag enn det som er vanleg, og dei fleste hadde ikkje dokumentasjonen dei trengde for å krysse, fortel ei grensevakt til NRK.

Han har bede om å ikkje bli sitert med namn.

Fleirtalet av asylsøkarane som har kome inn i Finland via Russland denne veka kjem frå Syria, Irak og Jemen, fortel grensevakta som NRK har snakka med. Foto: LEHTIKUVA / Reuters

– Vanlegvis er tala på denne ruta på den austlege landegrensa mellom Finland og Russland veldig, veldig låge for asylsøkarar. Vi snakkar om nokre få individ av og til.

– Det ei klar auke, ikkje berre i talet men også typen menneske som kjem, seier han, og presiserer at det dreier seg om både menn og kvinner frå land i Afrika og Midtausten.

Onsdag er det venta at den finske regjeringa vil kome med tiltak som svar på auken i grensekryssingar.

Grensestasjonen i Lappeenranta tidleg morgon 16. november. Raja seier at situasjonen framleis er under kontroll. Foto: Vesa Moilanen Lehtikuva / NTB

Desse kan innebere ytterlege avgrensingar på kven som får krysse inn i landet frå Russland.

– Det er klart og tydeleg eit ulovleg immigrasjons-fenomen. Årsaka bak det er at dei russiske grensestyresmakter oppfører seg annleis, og har gjort dette mogleg, fortel Raja-grensevakta.

– Men samanlikna med immigrasjonstala frå Europa er dei framleis ganske låge. Situasjonen er under kontroll.

«Hemngjerning» for avtale med USA

Den finske presidenten Sauli Niinistö sa onsdag at auken i grensekryssingar er ei «hemngjerning» frå Russisk side, melder The Guardian.

Den finske presidenten Sauli Niinistö. Foto: INA FASSBENDER / AFP

Niinistö lova med dette å ta eit «veldig tydeleg grep» mot det regjeringa kallar for eit «internasjonalt brotsverk» mot Finland.

Dette kan innebere å stenge fleire grensestasjonar, meldte nyheitsbyrået AP tysdag og siterte både Niinistö og Rantanen.

Finske og russiske grensestyresmakter har i årevis samarbeida på kvar si side for å stoppe folk utan visa eller pass frå å forsøke å krysse inn i nabolandet.

Den russiske utanriksministeren seier forslaget om å stenge den finske grensa til Russland er like «absurd» som grensegjerdet. Foto: JUSSI NUKARI / AFP

Rantanen og statsminister Orpo seier Finland er klar for ytterlegare vedtak dersom dei noverande ikkje er nok.

Etter grensevaktlova i Finland kan regjeringa stenge grenseovergangar eller avgrense mengda menneske som kryssar dei dersom det er naudsynt, ifølge Helsingen Sanomat.

Dette kan vere for å bekjempe ein alvorleg trugsel mot offentleg orden eller nasjonal tryggleik. Overgangsstader kan ikkje stengast lenger enn det som er naudsynt.