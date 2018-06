Filmselskap stopper Harry Potter-festivaler

I fjor var rundt 20.000 hekser og trollmenn samlet i byen Ithaca i delstaten New York, ifølge Darlynne Overbaugh som er festivalens leder. Men hvis trollmenn og hekser skal samles der igjen, må de passe seg for hvilke navn de nevner og hvilke trylleformler de bruker.

Overbaugh forteller til nyhetsbyrået AP at hun nemlig har mottatt et brev fra Warner Bros., som har filmrettighetene til de populære bøkene om den foreldreløse trollmannen, med beskjed om at en slik samling vil bli sett på som uautorisert kommersiell aktivitet.

«Navn-som-ikke-må-nevnes»

Hun sier hun forstår Warner Bros.' behov for å beskytte merkenavnet Harry Potter, men mener slike festivaler bare styrker det.

– Dessuten eksisterte magien før Harry Potter og man kan ikke kreve enerett på entusiasme og kreativitet, sier hun.

Overbaugh sier festivalen skal arrangeres om det så skal være med et-navn-som-ikke-må-nevnes.

Fans har sammenlignet Warner Bros. med desperanter som suger livsgnisten ut av folk og viser til den onde trollmannen som jakter på Potter.

– Man skulle tro Voldemort hadde tatt over selskapet og forsøker å bruke sort magi til å ødelegge litt lys i en liten by, sier 21 år gamle Sarah Jo Tucker. Hun er på Chestnut Hill College i Philadelphia der det blant annet var planlagt en turnering i trollmannssporten Rumpeldunk.

Ingen kommentar fra Rowling

I fjor kom rundt 45.000 deltakere til festivalen som i år må finne nye navn på de forskjellige arrangementene.

Arrangøren har fått beskjed fra filmselskapet at det ikke er lov å bruke noen navn på personer eller steder som er kjent fra filmene om den unge trollmannen. Dermed var det for eksempel ikke lov å arrangere en mottakelse der man kunne få hilse på rektor Humlesnurr.

Fansen har henvendt seg til forfatteren av de kjente bøkene, J.K. Rowling, med en bønn om hjelp, men har ikke fått noe annet enn en uttalelse om at hun ikke vil kommentere saken.