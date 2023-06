Fem mann deler lite luft – ingen seter og ett toalett

Tirsdag begynner det å bli klart hvem som er ombord i den lille ubåten, skriver CNN.

Den skal være ledet av dykkeren Paul-Henry (PH) Nargeolet. Det skrev en av de andre ombord, Hamish Harding, på sin Facebook-side i forrige uke.

Nargeolet beskrives som den ledende eksperten på vraket av Titanic. Han har bakgrunn fra den franske marinen og ledet den første ekspedisjonen til Titanic i 1987.

77 år gamle Nargeolet skal ha dykket ned til vraket 35 ganger og hentet opp 5000 gjenstander.

Tre betalende

Paul-Henry (PH) Nargeolet Foto: E/M Group

Blant de fem ombord er det tre betalende passasjerer.

En av dem skal være den britiske forretningsmannen og eventyreren Hamish Harding.

I tillegg kommer den pakistanske forretningsmannen Shahzada Dawood og sønnen Sulaiman. Det er familien til de to som opplyser at de er ombord.

Sky News skriver at den femte personen er Stockton Rush. Han er en av grunnleggerne av selskapet OceanGate Expeditions som eier ubåten.

Luft for 96 timer

Hamish Harding la ut bilde av undervannsbåten Titan på Facebook sist lørdag. Foto: Hamish Harding

Da båten dykket søndag hadde den luft nok for 96 timer. Det vil si at den går tom for luft på torsdag.

I fjor viste grunnleggeren av turoperatøren OceanGate Expeditions et CBS-team innsiden av en undervannsbåt som ble brukt til å besøke Titanics vrak. CBS-videoen viser et lite rom, omtrent like stort som en minibuss.

Det er ingen stoler eller seter, og passasjerene sitter med bena i kors på gulvet og har tatt av seg skoene før de går inn.

Til å være en så avansert undervannsfarkost er interiøret stort sett nakent og enkelt, med bare én knapp og en skjerm på veggen. Resten av fartøyets funksjoner styres via en håndholdt kontroller som ligner på en spillkonsoll med fargerike knapper.

Skrur opp musikken når de går på do

Ubåten Titan kan dykke ned til 4000 meters dyp. Foto: AP

Det er bare ett lite toalett i fronten av fartøyet, som «også fungerer som det beste setet i huset», ifølge en nettside fra OceanGate som ikke lenger er tilgjengelig.

Der stod det også at når toalettet brukes, setter de opp et forheng som skjermer for innsyn «og skrur opp musikken».

Arrangørene skriver at de anbefaler at passasjerene begrenser kostholdet før og under dykket «for å redusere sannsynligheten for at du må bruke toalettet».

Selv om det er kjent at ubåten hadde luft for 96 timer om bord da den dykket på søndag, er det uklart hva den hadde av vann og mat.