Turist-ubåt som dykket ved Titanic, savnet i Atlanterhavet

En talsperson i kystvakten sier til The Guardian at «en liten ubåt med fem personer om bord har forsvunnet i nærheten av Titanic-vraket».

Det pågår nå en redningsaksjon.

Titanic ligger på 3.800 meters dyp utenfor Newfoundland.

Fakta om Titanic Foto: AP Ekspander/minimer faktaboks Titanic – britisk passasjerskip, ferdigbygd 1912 for White Star Line, Liverpool.

Titanic var på 46 300 brt og dermed verdens største skip (ved siden av søsterskipet Olympic som var eid av samme linje).

Skipet hadde dobbelt bunn med 16 vanntette skott og ble ansett som synkefritt.

Det ble satt inn i drift på ruten Southampton-New York hvor det sank på sin første reise, sør for Newfoundland natten til 15. april 1912.

Skipet gikk ned snaue tre timer etter å ha støtt mot et isfjell som forårsaket flere hull i skroget og tillot vannet å strømme inn i fem eller seks av skottene.

Antall livbåter var utilstrekkelig. Noe over 1500 mennesker omkom, vel 700 ble reddet; 20 av de omkomne var norske. Vraket ble lokalisert 1985 på ca. 4000 m dyp og er siden nøye undersøkt med undervannsrobot.

Tragediens omfang og kontrasten mellom luksusen blant de rike om bord og døden i isvannet har fascinert ettertiden. Mange har sett forliset som en allegori over avslutningen av den «glitrende» epoken som det borgerlige Europa hadde levd i siden slutten av 1800-tallet, og således et forvarsel om utbruddet av den første verdenskrig og depresjonstiden.

Allerede i stumfilmtiden kom flere filmer som skildrer eller refererer til katastrofen. Blant senere produksjoner kan nevnes E. A. Duponts Atlantic (1929; i både tysk og engelsk versjon), Werner Klingler og Herbert Selpins tyske Titanic (1943), Jean Negulescos Titanic (1953), Roy Ward Bakers A Night to Remember (Titanics undergang, 1958) og fjernsynsfilmen S.O.S. Titanic (1979). Som kinosuksess er alle overgått av James Camerons Titanic (1997). Kilde: Store norske leksikon

Ubåten ble brukt slik at turister kunne se vraket på nært hold, ifølge BBC, som var først ute med nyheten.

Ubåten som er savnet driftes av selskapet Oceangate, som bekrefter at det pågår en redningsaksjon.

– Vi undersøker nå alle alternativer for å bringe mannskapet trygt tilbake, skriver selskapet i en uttalelse.

De vil ikke bekrefte hvor mange som var om bord eller om de var betalende turister. Selskapet takker for støtten de nå får fra offentlige etater og andre i bransjen.

Slik ser ubåten ut som brukes i dykkene ned til Titanic. Foto: Oceangate/Facebook

Omtalte dykk til Titanic

Oceangate Expeditions skrev nylig på sin nettside at en ekspedisjon til Titanic-vraket var i gang.

Tidligere denne måneden skrev selskapet på Twitter at de brukte satellittselskapet Starlink for å opprettholde kommunikasjonen med ekspedisjonen sin på Titanic-reisen.

En åtte dagers ekspedisjon, som inkluderer dykk ned til Titanic, koster over 2,6 millioner kroner (250.000 dollar) skriver BBC.

Selve dykket skal ta åtte timer.

NRK har sett personer som i sosiale medier har omtalt det planlagte dykket de skulle være med på.

– På grunn av den verste vinteren på Newfoundland på 40 år, ser dette ut til å bli den første og eneste bemannede ekspedisjonen til Titanic i 2023, skriver en av deltagerne.

En annen av deltagerne skriver at det er et rutinert team som skal være med. Noen har over 30 dykk ned til Titanic, skriver han.

Moderskipet til ubåten er Polar Prince. Marine Traffic viser reiseruten til denne båten.

Marine Traffic viser reisen til Polar Prince, som fraktet ubåten til stedet der Titanic ligger.

I et intervju med CBS i fjor beskrev administrerende direktør Stockton Rush hva slags folk som var med på slike kostbare turer.

– Vi har kunder som er Titanic-entusiaster, som vi kaller Titaniacs. Vi har hatt folk som har pantsatt boligen sin for å være med. Vi har også hatt en mann som hadde vunnet i lotto, svarte Rush.

Ubåten The Titan er den eneste i verden som kan frakte fem personer så dypt som Titanic ligger.

Oceangates siste Twitter-melding fra 15. juni.

Vraket oppdaget i 1985

Titanic var det største skipet i sin tid. Det traff et isfjell på sin jomfrureise fra Southampton til New York i 1912.

Av de 2200 passasjerene og mannskapet om bord døde over 1500. 20 av de omkomne var norske.

Titanic har blitt grundig utforsket siden vraket ble oppdaget i 1985.