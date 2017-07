Putin kritiserer Trumps America First-politikk

Vladimir Putin bruker dagen før G20-møtet til å kritisere Donald Trump. I morgen møtes de to i Hamburg. Foto: Dmitry Lovetsky / AP

– Jeg er overbevist om at det kun er åpen handel basert på felles forståelse som kan stimulere til vekst i den globale økonomien og bygge opp en progressiv utvikling og samarbeid mellom nasjoner, skriver Putin i det tyske finansmagasinet Handelsblatt i dag.

Proteksjonisme

Putin kritiserer også en av Donald Trumps hjertesaker, amerikansk proteksjonisme, og sanksjonene mot Russland.

– Proteksjonisme har nærmest blitt normen, og ensidige politisk motiverte sanksjoner på handel og investeringer er måten det blir skjult på, skriver Putin.

– Vi mener slike sanksjoner ikke bare er perspektivløse, de strider også med G20 sine prinsipper for handel mellom verdens land.

Trumps visjon

Det er ingen hemmelighet at Putin er sterkt kritisk til USA og EUs sanksjoner mot Russland i forbindelsen med Ukraina-krisen, og det er knyttet spenning til hva han og Trump vil snakke om når de møtes under G20-møtet i Hamburg i morgen.

Før den tid vil Trump legge frem sine tanker om USAs forhold til Europa i Warszawa i dag.

– Han vil legge fram en visjon, ikke bare for Amerikas fremtidige forhold til Europa, men fremtiden for vår transatlantiske allianse og hva det betyr for amerikansk sikkerhet og velstand, sa H.R. McMaster, nasjonal sikkerhetsrådgiver i Det hvite hus, før Trump forlot USA i går.

Putin nevnte ikke i sitt avisinnlegg at Russland også har innført handelsrestriksjoner blant annet forbud mot enkelte vestlige matvarer.