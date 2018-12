Facebook utestengte sønnen til den israelske statsministeren

Yair Netanyahu vil sannsynligvis allerede mandag være tilbake på Facebook. Straffen han fikk var utestengelse i 24 timer.

Mandag ettermiddag er den siste posten på hans konto fra søndag kveld. Facebook har ingen kommentarer til straffereaksjonen, skriver AP.

Det som skal ha utløst striden mellom statsministerens sønn og selskapet, var noe av det han skrev på torsdag. Det melder Times of Israel. Minst én post, og kanskje flere ble fjernet av Facebook.

SKAL STOPPE HAT: Øverste leder i selskapet, Sheryl Sandberg, har flere ganger sagt klart fra at hat og oppfordring til vold ikke hører hjemme i sidene til Facebook. Foto: JIM WATSON / AFP

Velger alternativ to

I den ene posten skrev Netanyahu følgende:

«Det vil aldri bli fred i Israel dersom ikke: 1. Alle jøder forlater Israel. 2. Alle muslimer forlater Israel. Jeg foretrekker det siste alternativet.»

The Times of Israel skrev om denne posten på torsdag, og i artikkelen fra den dagen er lenken til posten erstattet med en melding fra Facebook om at innholdet ikke er tilgjengelig.

En annen post som ble fjernet at Facebook handlet om et angrep torsdag som kostet livet til to israelske soldater. I posten skal Yair Netanyahu ha kritisert Facebook for å ha sensurert meldinger som krevde hevn etter angrepet. Det er ikke klart om han selv skal ha krevd hevn.

DREPTE TO SOLDATER: Bilde tatt i nærheten av Givat Assaf etter angrepet på torsdag i forrige uke. Tidligere i uken var det et annet angrep som kostet livet til et ufødt, israelsk barn. Foto: Nasser Shiyoukhi / AP

Skutt ned

De to soldatene ble skutt og drept mens de sto ute på gaten ved bosettingen Givat Assaf på Vestbredden. En annen soldat og to sivile ble såret. Gjerningsmannen forsvant, og er ikke pågrepet.

– Det vil aldri bli fred med monstrene som har kalt seg palestinere siden 1964, skrev Netanyahu etter angrepet.

Etter at posten ble fjernet skrev han et nytt innlegg der han kritiserte Facebook.

– Tankepolitiet til de radikale-progressive i Facebook har nå også nådd meg, skrev Netanyahu, før han la til at til og med Hamas, Iran og Hizbollah har offisielle sider på Facebook.

Det Netanyahu skriver, er ikke helt riktig. Haaretz melder at Facebook tidligere i år stengte sider som var knyttet til Hamas. The Times of Israel skrev også tidligere i år at sidene knyttet til Hizbollah ble stengt av Facebook. Det finnes flere sider som kan knyttes til Iran.

UTESTENGT FRA FACEBOOK: Disse kvinnene ble fotografert under en markering for Hamas i forrige uke. Organisasjonen står på flere terrorlister, og får ikke lov til å ha en offisiell side på Facebook. Foto: IBRAHEEM ABU MUSTAFA / Reuters

Kanskje grunnen til utestengelsen

Facebook gir vanligvis ikke detaljerte opplysninger om hvorfor noen kontoer blir sperret. Det er derfor uklart nøyaktig hva det var som førte til at selskapet gikk fra å fjerne enkeltposter, til å sperre ham ute i et begrenset tidsrom.

På Twitter kom Netanyahu med følgende kommentar til blokkeringen:

– Utrolig. Facebook blokkerer meg i 24 timer for å bare ha kritisert dem! Tankepoliti.

Det som er klart, er at Netanyahu har brutt en av retningslinjene til Facebook. Det gjorde han ved å legge ved en fjernet post i en ny post. Det er ikke tillatt.