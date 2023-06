Få timer igjen med oksygen

De skulle ut på ekspedisjon for å se vraket av Titanic, men har fortsatt ikke kommet hjem.

Nå pågår det et intenst søke- og redningsarbeid for å finne de fem menneskene som er ombord i ubåten som er savnet i Nord-Atlanteren.

Onsdag ettermiddag anslo den amerikanske kystvakten at mannskapet kan ha mindre enn 20 timer igjen med oksygen, men fortsatt var det håp om å finne ubåten i tide.

Dette er personene det letes etter:

En fransk eventyrer

Paul-Henry Nargeolet (77) er ifølge BBC en tidligere dykker fra den franske marinen.

Nargeolet er en av fem passasjer som er savnet på ubåten Titan. Dette bildet er tatt i forbindelse med et forskningsprosjekt i 2013. Foto: Joël Saget / AFP

Den britiske kringkasteren skriver at han har kallenavnet «Mr. Titanic».

Nargeolet skal ha vært med på den første ekspedisjonen til Titanic-vraket i 1987 og skal ha tilbrakt mer tid ved vraket enn noen annen oppdagelsesreisende.

77-åringen er direktør for undervannsforskning i RMS Titanic, et amerikansk selskap som eier rettighetene til Titanic-vraket. Det skriver The New York Times.

En forretningsmann og hans sønn

Den britisk-pakistanske forretningsmannen Shahzada Dawood (48) er om bord i ubåten sammen med sin sønn Suleman (19).

Shahzada og Suleman Dawood er om bord i den forsvunne ubåten. Foto: Reuters

Ifølge BBC er Dawood bosatt i London og kommer fra en av Pakistans rikeste familier. Han er nestleder i det pakistanske konglomeratet Engro Corporation, som er et stort gjødselfirma.

Familien opplyser til CNN at de to var med på «en reise for å besøke det som er igjen av Titanic i Atlanterhavet».

– Vi setter stor pris på medfølelsen fra venner og kolleger og ønsker at alle ber for sikkerheten deres, samtidig som familiens privatliv respekteres. Familien blir godt tatt vare på, og vi ber til Allah om at de to familiemedlemmene kommer trygt hjem, heter det i uttalelsen fra familien.

En britisk eventyrer

Den britiske eventyreren og milliardæren Hamish Harding (58) er også om bord på ubåten.

Hamish Harding, styreleder og milliardæreventyrer, ser utover havet før han går om bord på den nedsenkbare Titan for et dykk i Atlanterhavet på en ekspedisjon til Titanic på søndag. Foto: AP

Ifølge BBC driver 58-åringen Action Aviation, en Dubai-basert privatjetforhandler, og CNN kan fortelle at han selv er en trent pilot.

Ifølge mediene har han en imponerende liste på ekstreme ekspedisjoner han har vært med på, blant annet har han besøkt Sørpolen en rekke ganger.

I 2019 skapte han overskrifter da han var en del av et flybesetning som brøt verdensrekorden for den raskeste «jorden rundt-reiser» via begge polene.

En administrerende direktør

Stockton Rush (61) er grunnleggeren og administrerende direktør i OceanGate, firmaet som driver Titanic-reisene. Selskapet har bekreftet at han er om bord.

Stockton Rush er administrerende direktør av OceanGate Expeditions. Foto: AFP

BBC skriver at han er en erfaren ingeniør som tidligere har designet et eksperimentelt fly og jobbet på andre små nedsenkbare fartøyer.

Ifølge selskapet sin egen nettside ble OceanGate grunnlagt i 2009, og ifølge BBC fikk de mye oppmerksomhet i 2021 da de begynte å tilby turer til stedet for Titanic-vraket.