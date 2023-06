Den amerikanske kystvakten bekrefter det de beskriver som undervannslyder.

Et fly som deltar i letingen etter den savnede ubåten Titan, fanget opp lyder som har gjort at søket ble flyttet til et annet område, melder USAs kystvakt.

– Kanadisk P-3-fly fanget opp undervannslyder i søkeområdet. Som en følge av dette, ble ROV-operasjonene relokalisert i et forsøk på å undersøke lydenes opprinnelse. De søkene har ikke gitt resultater, men fortsetter, tvitrer kystvakten onsdag.

ROV er forkortelsen på en fjernstyrt undervannsfarkost.

– I tillegg er dataene fra P-3-flyet delt med våre eksperter i den amerikanske marinen til ytterligere analyse, som vil bli vurdert i fremtidige leteplaner, tilføyer den amerikanske kystvakten.

Oppfattes som bankelyder

Flere internasjonale medier omtaler undervannslydene som bankelyder.

Lydene ble hørt i intervaller på 30 minutter skriver The Rolling Stone.

Det som omtales som bankelyder skal først ha blitt fanget opp tirsdag i området der ubåten, som skulle til vraket av Titanic, forsvant.

The Rolling Stone har sett en e-post med oppdateringer fra leteaksjonen sendt til USAs sikkerhetsdepartement.

Det var et kanadisk fly som først fanget opp ydene med utstyret sitt. Lydene ble fanget opp hvert 30. minutt.

– Fire timer senere ble ekstra ekkolodd utplassert, og bankingen hørtes fortsatt, står det i oppdateringen.

Det kommer ikke fram av e-posten når bankingen ble hørt, eller hva som antas å ha forårsaket bankelydene.

Ubemannet ubåt søker

Moderskipet mistet kontakten med Titan en time og 45 minutter ut i dykket på søndag.

I dette området, nord i Atlanterhavet utenfor Newfoundland, pågår det nå et intenst søk og redningsarbeid.

Båter og fly ser om ubåten han ha kommet opp til overflaten noe sted. Sonarer i havoverflaten søker ned i havet ved å sende små lydsignaler og lytte.

Den britiske milliardæren og eventyreren Hamish Harding er en av de fem ombord i Titan. Foto: AP

En fjernstyrt, ubemannet ubåt er nå på vei ned til stedet der den siste kontakten med Titan var, og videre ned mot vraket av Titanic.

Men denne ubåten kan ikke dykket dypere enn 3000 meter, og Titanic ligger 3800 meter ned.

Hjelp fra Norge

Denne ubåten er sendt ned fra skipet Deep Energy, som er bygget i Norge.

Det norske forsyningsskipet Skandi Vinland, som seiler under kanadisk flagg, har blitt bedt om å bistå i leteaksjonen.

Det bekrefter Austevoll-rederiet DOF til Bergens Tidende. Det var den britiske avisen Daily Mail som omtalte dette først.

Det norske forsyningsskipet Skandi Vinland, skal delta i leteaksjonen for å lete etter den savnede ubåten. Foto: DOF

En dypvannsubåt fra Frankrike er på vei, og er ventet på søkestedet onsdag kveld, melder Reuters. Den kan dykke ned til 6000 meter. Men da er nesten tiden ute.

Torsdag klokken 13 er tidspunktet man tror ubåten går tom for luft.

Kritikk av sikkerheten

En tidligere direktør i selskapet som drifter ubåten som nå er savnet ved Titanic, hevdet i et søksmål fra 2018 at han var bekymret for sikkerheten på ubåten.

David Lochridge var direktør for marine operasjoner ved selskapet OceanGate, som tilbyr turistturer til vraket av Titanic.

Han ble saksøkt av selskapet i 2018 for å ha brutt en taushetserklæring, viser rettsdokumenter.

Slik ser Titan ut når den er i overflatestilling. Foto: HANDOUT / AFP

I et motsøksmål hevdet Lochridge at han hadde fått sparken av OceanGate i januar 2018 etter at han tok opp kritiske sikkerhetsproblemer rundt OceanGates «eksperimentelle og uprøvde design av Titan».

Han mente at passasjerene på Titan kunne bli utsatt for fare når ubåten nådde visse dyp.

I søksmålet sier Lochridge videre at visningsporten i den fremre delen av ubåten ble bygget for et trykk på 1300 meter, selv om OceanGate planla å ta passasjerer ned til 4000 meters dyp.

OceanGate-sjef Stockton Rush er ifølge CNN en av de fem personene om bord på savnede Titan.

USAs kystvakt koordinerer et omfattende søk omtrent 1450 kilometer øst for Cape Cod i delstaten Massachusetts, mens den kanadiske kystvakten har satt inn fly og skip i søket etter ubåten.