Nesten 17.000 mål er svidd av som følge av brannene i Riverside County.

Brannvesenet har ikke kontroll på brannen som oppsto fredag under hetebølgen som har rammet området.

– Åpent landskap med tett vegetasjon har gitt mer enn nok drivstoff for at brannen skal få fortsette og brenne og øke i intensitet, sier talsmann Fernando Herrera for delstatens skog- og brannvern til Los Angeles Times.

KJEMPER MOT FLAMMENE: Brannvesenet kjemper mot flammene i California. Nesten 400 brannkonstabler deltar i slukningsarbeidet. Foto: Ringo H.w. Chiu / AP

Vitner skal ha sett en mulig brannstifter

Det er foreløpig uvisst hva årsaken til at brannen, som har fått navnet «Apple», startet.

Men ifølge NBC Los Angeles har vitner som ringte om brannen sett en mulig brannstifter. En mann skal ha blitt sett vandrende langs Apple Tree Lane, og tent på flere steder, skriver avisen.

Etterforskere fra det lokale politiet er derfor sendt til området for å se om brannen er påsatt.

LØPER VEKK: En prærieulv rømmer fra skogbrannen. Foto: Ringo H.w. Chiu / AP

Flere tusen evakuert

Lørdag ble det gitt ordre om at alle beboere innenfor evakueringssoner måtte forlate hjemmene sine og samles på en skole i Cherry Valley hvor et evakueringssenter er etablert for både folk og dyr.

I alt har nesten 8000 mennesker fra totalt 2.586 boliger i området blitt bedt av brannvesenet om å evakuere hjemmene sine, skriver Reuters.

Nesten 400 brannmenn deltar i slokkingsarbeidet. Helikoptre og brannfly er også kalt ut for å temme flammene som herjer i tett vegetasjon rundt tettstedene i dalen.

– Flammene har tatt seg inn i folks hager og rundt husene deres. Det er svært truende, men vi har satt inn store mannskaper for å beskytte folks hjem og eiendom, sier Herrera til avisen Los Angeles Times.