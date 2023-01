– Begrensningene på kvinners tilgang til helse og arbeid, bevegelses- og ytringsfrihet, og retten til utdanning grenser til forfølgelse, skriver asylbyrået i sin ferske vurdering av situasjonen i Afghanistan.

Asylbyrået mener at livssituasjonen for afghanske kvinner under Talibans strenge styre har blitt uutholdelig.

– Talibans implementering av sharia gjør at kvinner og jenter risikerer å bli forfulgt. Derfor er de kvalifisert til å få flyktningstatus.

STRENGT: Taliban har innført utdannings- og jobbforbud for afghanske kvinner. Mange steder pålegges de å dekke seg til med burka. Foto: Ebrahim Noroozi / AP

Taliban tok makten i Afghanistan for 1,5 år siden. Siden har jenter over 12 år fått skole- og utdanningsforbud. kvinner for sjeldent lov til å ta jobber utenfor helsesektoren. Og, det kommer stadig begrensninger på hvor kvinner kan bevege seg i landet.

EUs medlemsland er ikke forpliktet til å følge asylbyråets anbefalinger, men i praksis gjør de ofte det, ifølge talsperson i Norsk Organisasjon for asylsøkere, Jon Ole Martinsen.

– Dette er en veldig klar anbefaling til EUs medlemsland. Det EUs asylbyrå sier er at det å være afghansk kvinne i seg selv holder for å få beskyttelse i Europa.

Glede i Kabul

NRK har vært i kontakt med flere kvinner i Afghanistan om den nye anbefalingen til EUs asylbyrå. De applauderer tiltaket.

– Vi står overfor en katastrofe. Dette er et veldig modig tiltak. Det viser at når det finnes vilje finnes det løsninger, sier Zuhra Bahman.

Hun leder hjelpeorganisasjonen «Search for common ground», og er en erfaren hjelpearbeider med et stort nettverk blant kvinner som nå ikke får lov til å jobbe. Hun hyller anbefalingen til asylbyrået, men peker på svakheter.

POSITIV: Dette er stort, sier hjelpearbeideren Zuhra Bahman fra Kabul til NRK.

– Afghanske kvinner må fysisk nå Europa for å søke asyl. Det er nesten umulig.. De har ikke råd til den dyre smuglerturen, og får ofte ikke lov til å reise ut av landet. Derfor må vi få mulighet til å søke om asyl i Afghanistans naboland, uten å måtte risikere livet på vei til Europa.

De siste ukene har NRK intervjuet en rekke kvinner i Afghanistan som beskriver en stadig tøffere hverdag undre Taliban.

– Jeg har slitt psykisk helt siden jobbforbudet. Hvorfor skal det være forbudt å forsørge familien og hjelpe andre trengende? Skal vi lide bare fordi vi er kvinner, spør Mariam Hamidi. Hun jobbet som helsearbeider og har ikke lenger lov til å jobbe.

Tøffere hverdag

Mariam kjøper ikke Talibans forklaring.

– Taliban annonserte plutselig at vi ikke kunne jobbe. De må jo gi oss en god forklaring. Det finnes hjelpeorganisasjoner her som drives av og for kvinner, hvor kvinner respekterer klesreglene til Taliban. Menn har ikke engang lov til ta jobber der. Likevel får kvinner ikke jobbe der.

Taliban har innført store begrensninger i livet for kvinner. Foto: Ebrahim Noroozi / AP

Mariam er en av millioner av afghanske kvinner som vokste opp de siste 20 årene og opplevde historiske friheter i Afghanistan. De gikk på skole, tok solide utdanninger, og gikk ut i jobber, som ga hverdagen en mening.

– Vi hadde så store planer og drømmer for oss selv og landet vært, men på et blunk mistet vi alt vi hadde jobbet så hardt for, sier 24-åringen oppgitt.

UDI gjør ny vurdering

Jon Ole Martinsen i Norsk organisasjon for asylsøkere, mener anbefalingen fra EU styrker afghanske kvinners rett til beskyttelse i Europa.

– Hvis en afghansk kvinne får avslag i et EU-land vil hun kunne vinne gjennom i f.eks. menneskerettsdomstolen og få omgjort saken sin.

Jan-Paul Brekke, som er forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning, mener anbefalingen til asylbyrået gir muligheter for mange afghanske kvinner i Europas nærområder.

– Dette kan også få betydning for afghanske kvinner som er i transitt i nærliggende land, for eksempel i Tyrkia, og gjerne vil inn i Europa.

Asylbyråets anbefaling vil også få konsekvenser for norsk asylpraksis, mener både Brekke og Martinsen.

– Per nå gir Norge asyl til enslige afghanske kvinner uten nettverk. Men med denne anbefalingen vil UDI måtte åpne opp for å gi alle afghanske kvinner beskyttelse – også de som har familier som er igjen i Afghanistan, sier Martinsen i Noas.

UDI skrev følgende om afghanske kvinner i sin siste praksisorientering til Justisdepartementet i juli 2022:

– Selv om det er en alvorlig situasjon, legger vi til grunn at ikke alle kvinner er utsatt for forfølgelse ved retur til Afghanistan.

Men etter anbefalingen fra EUs asylbyrå sier UDI dette i dag til NRK.

– Siden da har situasjonen for kvinner i Afghanistan blitt ytterligere forverret, og UDI er derfor i ferd med å foreta en oppdatert vurdering, sier Ingrid Olram, fagleder i UDI Beskyttelse.

Sverige endret asylpraksis allerede i desember i fjor. Der får nå alle kvinner fra Afghanistan automatisk beskyttelse og oppholdstillatelse – bare fordi de er kvinner.

– Situasjonen for kvinner og jenter i Afghanistan har blitt så ille at vi ser på det som forfølgelse, sier Carl Bexelius, juridisk sjef i Migrationsverket, som er Sveriges svar på UDI.