UNRWA har mistet 4,6 milliarder kroner i støtte.

Det opplyser Juliette Touma, kommunikasjonsdirektør i UNRWA, til NRK.

– Det er nesten halvparten av vårt operasjonelle budsjett, sier Touma.

Til nå har 16 land valt å trekke støtten til FN-organisasjonen for palestinske flyktninger (UNRWA).

Årsaken er anklagene fra Israel om at tolv av organisasjonens FN-ansatte deltok i angrepet på Israel den 7. oktober. Alle de tolv har fått sparken.

Det skal være snakk om 400 millioner amerikanske dollar, som tilsvarer nærmere 4,6 milliarder norske kroner.

Landene som har satt finansieringen på pause er Australia, Østerrike, Canada, Estland, Finland, Tyskland, Italia, Island, Japan, Latvia, Litauen, Nederland, Romania, Sverige, Storbritannia, og USA, opplyser UNRWA.

Utenriksminister Espen Barth Eide sier saken ikke endrer den norske støtten til UNRWA.

Utenriksminister Espen Barth Eide deltar i dag på Arctic Frontiers i Tromsø. Han forteller NRK at Norge ikke kommer til å trekke sin støtte til UNRWA. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

– Man må sanksjonere enkeltpersoner som har tilknytning til angrepet og ikke alle palestinere, noe man gjør ved å trekke den økonomiske støtten til organisasjonen, sier han til NRK.

– Så uansett hva slags dokumentasjon som kommer, så vil ikke Norge følge etter?

– Nei, fordi dette vil gå utover vanlige folk i Gaza som allerede opplever en humanitær krise av enorme proporsjoner, sier utenriksministeren.

Han sier videre at FN-organisasjonen er en av de viktigste aktørene i området. De er ansvarlig for mye av bistanden som gis til palestinere.

En palestinsk mann som jobber for FNs hjelpe- og arbeidsbyrå for palestinske flyktninger (UNRWA), langs en gate i byen Jenin på den okkuperte Vestbredden 30. januar 2024. Foto: AFP

– T att for mye «møllers tran»

Eide sier at den norske regjeringen har gitt tydelig uttrykk for hvor Norge står når det gjelder organisasjonen.

Norge støtter UNWRA med 300 millioner kroner i året. I 2022 forpliktet Norge seg til å bidra med 1,1 milliarder kroner over en periode på fire år.

– Alle kjenner til det norske synet, som vi også deler med Spania og Irland. Det er viktig at landene som har trukket sin støtte, tenker på konsekvensene av sine valg, sier han.

Han sier at han har mye respekt for regjeringene i landene som har tatt disse beslutningene, men mener konklusjonen de har kommet til er feil.

Utenriksministeren sier også at han opplever at flere av landene nå tviler på avgjørelsen om å trekke støtten.

– De opplever å ha tatt for mye «møllers tran» ved å gå så høyt på banen, og nå prøver enkelte av dem å komme seg ut av det, sier han til NRK.

Palestinere står i kø mens de venter på å motta mat. Rafah på den sørlige Gazastripen, 17. januar 2024. Foto: Mohammed Salem / Reuters

Stanset støtten

Flere av de 16 landene har imidlertid allerede utbetalt støtten for 2024. Men mange hjelpeorganisasjoner, blant dem Kirkens Nødhjelp, Redd Barna og Flyktninghjelpen, har uttrykt stor bekymring for konsekvensene av at pengestøtten kuttes.

Verdens helseorganisasjon (WHO) ber om at de 16 landene snur og lar være å stanse pengestøtten etter avsløringen.

– Diskusjonen er viktig, men det er en avsporing av hva som skjer hver eneste dag, hver eneste time, og vært eneste minutt i Gaza, sier talsperson Christian Lindmeier.

UNRWA fordeler mat i Rafah på den sørlige Gazastripen. De har 30.000 ansatte totalt, de fleste av dem er selv palestinske flyktninger. Foto: AFP

30.000 ansatte

Norge har lenge vært en økonomisk viktig bidragsyter til UNRWA. Hjelpeorganisasjonen ble etablert allerede i 1949. Den hjelper alle palestinerne som ble flyktninger da Israel ble opprettet i 1948 og etter krigen i 1967, da Israel blant annet okkuperte Vestbredden.

I dag er flere enn 5,6 millioner palestinere registrert av FN som flyktninger. UNRWA arbeider i Jordan, Libanon, Syria, på Vestbredden og i Gaza.

De har 30.000 ansatte totalt, de fleste av dem er selv palestinske flyktninger. I Gaza er det 13.000 ansatte. Organisasjonen har også noen internasjonale ansatte.