Israels utenriksminister ber UNRWA-sjefen gå av

80 prosent av nødhjelpen til Gaza kommer via UNRWA.

– Lazzarini, vær så snill og gå av, skriver utenriksminister Israel Katz i en melding på X.

Katz' uttalelse kom etter at Lazzarini lørdag kveld advarte om at UNRWAs virksomhet på Gazastripen snart må legges ned fordi flere land har stanset utbetalingene til organisasjonen.

UNRWA-sjef Philippe Lazzarini frykter slutt for organisasjonens arbeid på Gazastripen etter at flere land har stanset utbetalingene. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Ni land har suspendert utbetalingene til UNRWA etter anklager om at tolv av de rundt 13.000 ansatte på Gazastripen deltok i Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober, der rundt 1200 mennesker ble drept.

FN opplyser at ni av de tolv ansatte har fått sparken, en er død og at identiteten til de to siste jobbes med.

Guterres: – Jeg ble selv forskrekket

UNRWA har opplyst at de tolv det gjelder, har fått sparken, og at anklagene skal granskes. Nå har også FN-sjefen kommentert saken.

– Enhver FN-ansatt involvert i terrorhandlinger skal stilles til ansvar, også gjennom kriminell straffeforfølgelse, sier FNs generalsekretær António Guterres i en uttalelse søndag morgen.

Han ber innstendig om å fortsette å støtte UNRWAs arbeid.

– Jeg har forståelse for bekymringene deres. Jeg ble selv forskrekket over disse anklagene. Men jeg oppfordrer sterkt regjeringene som har suspendert bidragene til i hvert fall å garantere fortsatt drift av UNRWA, sier Guterres.

Norge fortsetter støtten

Den israelske regjeringens talsmann Eylon Levy anklager på X UNRWA for å være koblet til Hamas.

– Hva er hensikten med UNRWAs forhold til Hamas? Overvåker UNRWA hvor mye hjelp Hamas stikker av med? Stjeler Hamas drivstoff fra lastebiler? Hvorfor er det Hamas-tunneler på nær hver eneste UNRWA-eiendom?, spør Levy i en annen melding på X.

USA, Canada, Australia, Italia, Storbritannia og Finland er blant de ni landene som har kunngjort stans i utbetalingene til UNRWA mens anklagene om deltakelse i angrepet mot Israel granskes.

Norge har på sin side besluttet å fortsatt sende penger til UNRWA.

– Situasjonen i Gaza er katastrofal, og UNRWA er den viktigste humanitære organisasjonen der. Norge fortsetter vår støtte til det palestinske folket gjennom UNRWA. Internasjonal støtte til Palestina trengs nå mer enn noen gang, skriver Norge i Palestina, som er Norges representasjonskontor til de palestinske myndighetene.

De skriver videre at de støtter etterforskningen og be om full åpenhet. Samtidig sier de at man må skille mellom hva enkeltindivider kan ha gjort og hva organisasjonen UNRWA står for.

Palestinere i Gaza bærer sekker med hvete fra en lastebil med nødhjelp. Foto: STRINGER / Reuters

Israels regjering uttalte tidligere lørdag at den har til hensikt å hindre at UNRWA kan operere på Gazastripen etter at krigen er over.

Anstrengt forhold

– UNRWA må erstattes med byråer som er dedikert til ekte fred og utvikling i gjenoppbyggingen av Gaza, sa Katz tidligere på dagen.

Hamas kritiserer på sin side det bevegelsen kaller israelske «trusler» mot UNRWA og oppfordrer FN og andre internasjonale organisasjoner til «å ikke gi etter for trusler og utpressing».

Palestinere prøver å slukke en brann i en UNRWA-bygning etter et israelsk angrep i Khan Younis sør på Gazastripen onsdag denne uken. Foto: Ramez Habboub / AP

Forholdet mellom Israel og UNRWA har vært anstrengt i mange år, men blitt forverret den siste tiden.

FN-organisasjonen hadde problemer med å skaffe nok finansiering også før krigen startet.

Situasjonen for UNRWA ble forverret dramatisk i 2018 da USAs daværende president Donald Trump stanset finansieringen av organisasjonen.

USAs finansiering ble senere gjenopptatt, før den fredag ble lagt på is igjen som følge av de pågående anklagene.