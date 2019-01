Erna om kontroversielt India-samarbeid: – Voldsomt voksende marked med store muligheter

Over 140 utsendinger fra norske selskaper er med i næringslivsdelegasjonen til India. Det er den nest størst delegasjonen med norsk næringsliv i utlandet noensinne.

Bare delegasjonen som besøkte Kina i fjor var større.

Da Solberg ankom India sent søndag kveld, var det første gang på ti år landet fikk besøk av en norsk statsminister.

India er verdens raskest økende økonomi med 1,3 milliarder mennesker. Solberg mener det er store muligheter for norsk næringsliv i landet.

– Formålet med hele reisen er både å bygge sterkere politiske bånd og bidra til å løfte norsk næringslivs samarbeid med indisk næringsliv. For dette er et voldsomt voksende marked med store muligheter, sier Erna Solberg til NRK.

150 norske selskaper i India

Det er i dag rundt 150 norske selskaper til stede i India, og mellom 10 og 15 norskeide fabrikker, ifølge Innovasjon Norge.

Selskaper som Jotun, Aker Solutions og Yara har stor virksomhet i landet.

Men interessen fra norsk næringsliv er økende. De siste fem årene har det vært 57 prosent økning i etablering av norske selskaper i landet, ifølge Innovasjon Norge.

Helge Tryti, Innovasjon Norges direktør i India, mener India er et interessant marked for Norge Foto: Kristin Solberg / NRK

– Bare i kraft av sin størrelse som utgjør nesten 20 prosent av verdens befolkning, så er dette et marked som er interessant, sier Innovasjon Norges direktør i India, Helge Tryti til NRK.

Tryti forteller at de under besøket har inngått avtaler med India blant annet for å prøve å ta bort handelsbarrierer for å lette handelen mellom Norge og India.

Energibedrifter, sjømatnæring, skipsfart og forsvarsindustri er blant bransjene som er interessert i å etablere seg i India.

– Kritikkverdig å selge krigsmateriell til India

India er storimportør av våpen og militærmateriell og et attraktivt land for norsk forsvarsindustri.

Giganter som Kongsberg-gruppen og Nammo er med i Solbergs næringslivsdelegasjon. De burde tenke seg godt om, mener leder Embla Regine Mathisen i Changemaker.

Hun mener det er store problemer knyttet til sensur av pressen og sikkerheten til muslimer og andre minoriteter i landet, selv om India er formelt er et demokrati.

– India er stadig i blodig konflikt med Pakistan om Kashmir-området i nord, og FN har anklagd dem for brudd på menneskerettighetene. Det er da helt klart kritikkverdig å selge krigsmateriell til dem, sier hun til NTB.

Indiske soldater i Kashmir der det pågår en væpnet konflikt mellom muslimske militante grupper og regjeringssoldater i tillegg til konflikten med Pakistan. Foto: TAUSEEF MUSTAFA / AFP

Korrupsjonsproblem

Og det er heller ikke problemfritt å drive forretning i India.

Landet er en føderasjon av 29 delstater og en håndfull direktestyrte «unionsterritorier», noe som skaper et virvar av regler og styresett å forholde seg til.

Kastesystemet er forbudt, men lever i beste velgående og korrupsjon er utbredt. India ligger på 81. plass av 180 land på Transparency internationals korrupsjonsindeks.

Organisasjonen peker på at landet kommer dårlig ut når det gjelder pressefrihet og at journalister og aktivister som kjemper mot korrupsjon og maktmisbruk er utsatt for trusler og angrep.

– Det er noen utfordringer. Samtidig er det et veldig fokus på korrupsjon i India, og en folkelig bevegelse mot dette. Jeg tror også at hvis du lar deg lede inn i den type aktivitet i India, er faren stor for at du blir avslørt og straffeforfulgt, sa Solberg til NTB før reisen.

Muslimske studentaktivister brenner et indisk flagg og et portrett av statsminister Narendra Modi i Karachi i Pakistan i protest mot drap på muslimer i den indiske delen av Kashmir. Foto: ASIF HASSAN / AFP

Møter omstridt statsminister

I løpet av turen skal Solberg blant annet møte Indias statsminister Narendra Modi og president Ram Nath Kovind.

Hindunasjonalisten Modi er populær, men også omstridt. Han var øverste leder i delstaten Gujarat da det brøt ut voldsomme opptøyer mellom hinduer og muslimer i 2002, der over tusen mennesker ble drept.

Anklager om hans rolle og manglende evne til å stoppe blodbadet, førte blant annet til at både EU og USA ila ham innreiseforbud. De er siden hevet, men fortsatt stilles det store spørsmål ved holdningene til Indias store muslimske minoritet i Modis parti BJP.

