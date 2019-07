Enige om nytt budsjett

– Dette var et virkelig kompromiss for å gi enda en seier til det flotte militæret og veteranene, skrøt USAs president Donald Trump da det ble annonsert at han, Nancy Pelosi og Chuck Schumer er enige om en avtale.

Pelosi er leder av Representantenes hus, og Schumer den demokratiske lederen i Senatet.

De to sier i en felles uttalelse at avtalen vil bedre den nasjonale sikkerheten og øke den økonomiske sikkerheten for det amerikanske folket.

Budsjettet gjelder for 2020 og 2021. I tillegg er de enige om å heve grensen for hvor mye finansdepartementet i landet kan ta opp i lån.

Ifølge nyhetsbyrået AP må den amerikanske staten låne en fjerdedel av alle pengene de bruker.

Dermed unngår landet en ny «shut down», som Trump erklærte i desember i fjor, da han ikke fikk støtte til å finansiere muren mot Mexico.