Skal ha bedt 100 mennesker på fest da det kun var lov til å møte én

I mai 2020 var britene ilagt svært strenge restriksjoner for å dempe smitten av koronaviruset. Det var kun lov til å møte ett annet menneske utendørs.

Det var da rundt 100 ansatte ved Statsministerens kontor skal ha mottatt en invitasjon fra statsministerens privatsekretær. Den har ITV fått tak i:

«Etter det som har vært en utrolig travel tid, syns vi det vil være hyggelig å gjøre det meste ut av det deilige været og ta noen drinker på avstand i hagen i nummer 10 i kveld. Kom fra kl. 1800 og ta med din egen drikke. Martin.»

ITV har fått se e-posten med festinvitasjonen som skal ha gått ut til rundt 100 mennesker. Foto: Skjermdump fra ITV

Martin Reynolds er statsminister Boris Johnsons privatsekretær og en høytstående medarbeider ved Statsministerens kontor.

Festen ble holdt 20. mai. Fingermat og drikke var satt frem på et bord i hagen. Ikke alle de inviterte kom. Ifølge BBC var rundt 30 personer til stede på festen. ITV skriver at de var 40, og at både Boris Johnson og kona Carrie Johnson var blant dem.

Selv nekterJohnson å bekrefte eller avkrefte at han var på festen. Han viser til den pågående granskingen av de andre festlighetene som ble holdt i og rundt regjeringen mens landet var nedstengt på grunn av koronaviruset.

Politiet ser på saken

Men London-politiet har bekreftet at de er i kontakt med regjeringen om saken. E-post-invitasjonen kan være et viktig bevis.

Statssekretær i helsedepartementet, Edward Argar, er den som har måttet fronte regjeringens forsvar i media.

Han sier til BBC at han forstår folks «sinne, sorg og at folk er opprørt på grunn av påstandene». Men la til at det er viktig å vente med noen konklusjon til den pågående granskingen av andre festligheter i Downing Street er ferdig.

Sterke reaksjoner

Avsløringen av hagefesten i mai 2020 skaper sterke reaksjoner.

– Skjer virkelig dette, var reaksjonen fra en av de iviterte. Vedkommende stilte spørsmålet til en av de andre på invitasjonslista, skriver BBC.

Kringkasteren har også fått se andre invitertes reaksjoner:

– Eh. Hvorfor oppfordrer Martin til et massearrangement i hagen?

Flere pårørende som mistet sine kjære i den perioden festen ble holdt, forteller i ulike britiske medier at de er sterkt provosert.

Selv fikk de ikke lov til å besøke mødre, fedre og andre slektninger som lå for døden. Mens de døde alene, skal statsministeren og hans stab ha festet.

Kaller statsministeren en løgner

Opposisjonspartiet Labour mener det er svært alvorlig hvis det stemmer at Boris Johnson selv var til stede.

Labours nestleder Angela Rayner Foto: JESSICA TAYLOR / AFP Foto: JESSICA TAYLOR / AFP

– Hvis han brøt loven blir det opp til politiet å håndtere det. Ingen står over loven. Folk fikk ikke gå i begravelser, De kunne ikke møte venner og familie. De føler avsky ved at Boris Johnson ikke bare tilsynelatende brøt sine egne regler, men også har løyet til folk. Dette er fullstendig uakseptabelt og ikke det vi forventer av den britiske statsministeren, sier nestleder Angela Rayner til ITV.

Labour krever at Johnson kommer til Underhuset i parlamentet og forklarer seg om saken. Det kan bli en tøff runde for den britiske statsministeren i spørretimen der i morgen.