Mens hele Storbritannia var satt alene hjemme under korona-nedstengingen, skal det ha vært full fest i statsministerboligen, hevder britiske medier.

Støyen rundt julefestene i Downing Street nr. 10 i fjor, rammer statsministeren og partiet hardt.

En meningsmåling utført av YouGov på oppdrag for The Times viser at tre av fire briter mener koronareglene ble brutt i regjeringens julefester i fjor.

To av tre briter, 68 % av de spurte, mener statsministeren ikke har snakker sant om julefestene.

Det er også tre av fire briter som mener at det er bråket rundt julefestene som gjør at oppslutningen om Det konservative partiet til Johnson faller til det laveste nivået i år.

Ifølge The Times har ikke oppslutningen om Johnson som statsminister vært så lav siden han ble valgt for to år siden. Også Reuters skriver at Johnson ikke har vært så upopulær siden han ble valgt for to år siden.

Tre av fire briter tror statsministeren løy om julefestene i fjor mens andre briter måtte holde seg hjemme. Bildet viser en enslig demonstrant nær Westminster 8. desember. Foto: Matt Dunham / AP

Målingen i The Times viser at det britiske Arbeiderpartiet, Labour, nå er større enn statsministerens parti.

Siden 2. desember har Labour økt oppslutningen med 4 % og er nå på 37 %. På de knappe ti dagene har regjeringspartiet falt med 3 % til 33 prosents oppslutning.

En utspørring som nyhetsbyrået Reuters viser til, viser den samme trenden. Den gir Labour en oppslutning på 40 %, mens partiet til statsministeren ender på 34 %.

Det finnes bilder

Fredag sa Johnsons tidligere topprådgiver at det finnes bilder fra julefesten i Downing Street nummer 10 som fant sted 18. desember i fjor.

Den tidligere rådgiveren til statsministeren, Dominic Cummings, sier det vil lekke ut bilder fra julefestene før eller siden. Bildet av de to er fra september 2019 da forholdet mellom dem var bedre enn i dag. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Dominic Cummings mener det kun er et tidsspørsmål når bildene blir lekket til pressen.

Sky News skriver at Cummings hevder at statsministeren visste om julefesten, men at statsministeren ikke deltok på festen.

Provoserer

Det som provoserer britene er at på den tiden i fjor var samfunnet i Storbritannia fullstendig nedstengt.

– Dette viser at det er en regel for statsministeren og hans elitære klubb i Downing Street, mens alle andre må følge lover og regler, sier en kvinne på gata i London til BBC.

Briter flest fikk ikke engang lov til å besøke døende familiemedlemmer på sykehusene.

– Jeg mener det er forkastelig at folk ikke fikk se familiemedlemmer på sykehusene, mens politikerne festet. Det er ikke greit, sier en ung kvinne på gaten i London til nyhetsbyrået Associated Press.

Pårørende til folk som er døde av Covid føler seg tråkket på.

Det at politikerne som bestemte at samfunnet stengte ned, selv brøt reglene og festet, gjør mange sinte.

– Hvorfor skal jeg følge koronareglene når de som bestemmer at vi skal følge reglene selv ikke følger dem, spør en mann retorisk.

En granskingskommisjon skal undersøke tre julebord i regi av regjeringen.

Flere julefester

Etter å ha blitt presset fra skanse til skanse etter å ha gjentatt at det ikke var noen julefester, valgte Johnson å si ja til en gransking torsdag.

Anklager om tre julefester skal undersøkes.

Det gjelder en fest i Downing Street nr. 10 den 27. november, en fest i Utdanningsdepartementet 10. desember og en julefest i Downing Street nr. 10 den 18. desember.

Politikeren Ian Blackford ber statsministeren om å gå av. Foto: JESSICA TAYLOR / AFP

Den mest omtalte festen er den i Downing Street nr. 10, den 18. desember i fjor.

– Selv hundene i gata visste

I spørretimen i Underhuset denne uka krevde opposisjonen Boris Johnsons avgang. Lengst gikk Ian Blackford fra Det skotske nasjonalpartiet SNP:

– Det bekrefter det som selv hundene i gata visste, sa Ian Blackford.

– Hvis han ikke går frivillig, må han fjernes, sa politikeren om statsministeren.

Det største opposisjonspartiet Labours leder Keir Starmer sier:

– Vi har dessverre en statsminister som holder fysisk avstand til sannheten.

Les også: Videoen som kan felle Boris Johnson

Politisak?

Enkelte opposisjonspolitikere hevder det skal ha pågått sju fester i ulike departementer før jul i fjor, mens samfunnet var stengt ned.

The Guardian skriver lørdag om en fest i Finansdepartementet 25. november i fjor.

Granskingen som statsministeren har tatt til orde for gjelder de tre nevnte anklagene om fester.

Statssekretær Michael Ellis sier at bevisene vil avgjøre om saken oversendes til politiet for videre etterforsking.

– Hvis vår gransking viser at det har vært brudd på loven som viser straffbar handling, vil saken bli videresendt til politiet.

Opposisjonen sier de ikke har tiltro til granskingen som statsministeren har tatt initiativ til.

Video til besvær

Inntil en video dukket opp nektet statsminister Boris Johnson for at det hadde vært noen fest mens vanlige briter var pålagt å holde seg hjemme.

Men så fikk ITV tak i en video som tilsynelatende bekrefter at festen fant sted.

UK-Virus-Downing-Street Du trenger javascript for å se video.

I videoen trener statsministerens rådgivere på å svare på spørsmål fra journalister. Øvelsen skjedde fire dager etter den påståtte julefesten.

Boris Johnsons tidligere pressesekretær Allegra Stratton får spørsmål fra en av de andre rådgiverne som er i salen.

– Stemmer rapportene om at det ble holdt en julefest i Downing Street på fredag?

– Jeg dro hjem, svarer Stratton mens hun ler.

Hun får flere spørsmål. Måten hun svarer på er ikke overbevisende og viser langt på vei at det var en fest i Downing Street nr. 10 den 18. desember i fjor.

Onsdag gikk Allegra Stratton av fra sin nåværende rolle som talsperson for klimatoppmøtet Cop26. Det er ikke nok mener opposisjonen i det britiske parlamentet Westminster.